تجارة الأردن تبحث توفير فرص تعليمية وتدريبية للشباب في إيطاليا

وطنا اليوم:بحث رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، ورئيس الغرفة التجارية العربية الإيطالية بيترو رامبينو، العديد من القضايا وعلى رأسها تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة وإيطاليا.

وبحثا كذلك خلال اللقاء الذي جاء على هامش أعمال المنتدى العربي الألماني الذي عقد في برلين، التعاون بين الجانبين في مجال توفير التدريب والتعليم للشباب الأردني وبما يؤهلهم للعمل بالشركات الإيطالية.

وقال الحاج توفيق في بيان اليوم الخميس، إنه تم التوافق على عقد دورات تدريبية “عن بعد” لشباب أردنيين في تخصصات وقطاعات معينة في المجال المهني من خلال شركات إيطالية تقدم وتنقل خبراتها لهم، ومنحهم شهادات صادرة عن الغرفة ومعتمدة من الاتحاد الأوروبي، وبالتنسيق مع الغرفة.

وأشار إلى أن الغرفة التجارية العربية الإيطالية ستعمل على التواصل مع وزارة التعليم الإيطالية لتوفير 25 منحة دراسية مجانية لطلبة من الأردن للدراسة هناك بمعاهد متخصصة لمدة سنتين يحصلون خلالها على شهادات معترف بها، ما يؤهلهم للعمل في السوق الإيطالية، مؤكدا ترحيب تجارة الأردن بهذه المبادرة.

وبين الحاج توفيق بأنه تم الاتفاق على أن تكون غرفة تجارة الأردن الجهة المعتمدة من القطاع الخاص في المملكة لاستقبال المستثمرين وأصحاب الشركات والتجار الإيطاليين المهتمين بالاستثمار أو التجارة مع الأردن واطلاعهم على الفرص والحوافز والتشريعات والقوانين وتوفير كل المعلومات والتسهيلات لهم المتعلقة في بيئية الأعمال.

وأضاف، ستكون الغرفة التجارية العربية الإيطالية في المقابل، منصة لدعم الشركات الأردنية التي ترغب بالاستثمار أو البحث عن شراكات تجارية في السوق الإيطالية، مؤكدا أن ذلك سيسهم في تعزيز مبادلات البلدين التجارية ولا سيما لجهة صادرات المملكة.

يذكر أن الغرفة التجارية العربية الإيطالية، تأسست عام 2015، وتحظى بمساندة من السلطات والمنظمات المهنية الرئيسية وممثلي البنوك الإيطالية، بهدف تعزيز العلاقات العربية الإيطالية التجارية والاستثمارية ودعم التعاون الاقتصادي بينهما.

وحضر اللقاء أمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن حسين شريم، وممثل غرفة تجارة عمان في الغرفة التجارية العربية الإيطالية علاء ديرانية