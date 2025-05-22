بعد ما شهدته من نقلة نوعية … الشوابكة يكرم الكادر الإداري والتدريسي في مدرسة ابن عباس الثانوية للبنين

وطنا اليوم _

في خطوة تجسد التقدير والاعتراف بالجهود المبذولة في الميدان التربوي، كرّم مدير التربية والتعليم للواء الجامعة، الأستاذ .عبدالحكيم أحمد الشوابكة، الكادر الإداري والتدريسي في مدرسة ابن عباس الثانوية للبنين، وذلك تقديرًا لما قدموه من جهود ملموسة ساهمت في إحداث نقلة نوعية في بيئة المدرسة، وتحويلها إلى بيئة تعليمية آمنة ومحفزة.

وجرى التكريم في مسرح المدرسة بحضور عدد من المشرفين التربويين و ممثلي المجتمع المحلي، وأولياء الأمور، حيث عبّر الجميع عن اعتزازهم بما تحقق في المدرسة من تطور ملحوظ على مختلف المستويات الأكاديمية، والبنية التحتية، والأنشطة اللامنهجية.

وفي كلمته خلال التكريم ، أشاد الأستاذ الشوابكة بالعمل الجماعي والتفاني الذي أظهره الكادر الإداري والتدريسي، مؤكدًا أن ما تحقق في مدرسة ابن عباس يعكس روح المسؤولية والانتماء التي يتحلى بها المعلمون والإداريون، ويعد نموذجًا يُحتذى في باقي مدارس اللواء.

وأضاف الشوابكة: “إن توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة هو حجر الأساس في عملية التعليم، وهو ما لمسناه في مدرسة ابن عباس، حيث ارتفعت مؤشرات الانضباط المدرسي، وتحسّنت نتائج الطلبة، وتزايدت نسبة الإقبال على المشاركة في الأنشطة الطلابية، ما يعكس صحة البيئة التعليمية في المدرسة”.

كما استعرض مدير المدرسة، د. ماهر عبابنه، خلال كلمته، أبرز إنجازات المدرسة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن سر النجاح يكمن في روح الفريق والتعاون المثمر بين جميع مكونات العملية التعليمية، من معلمين وإداريين وطلبة وأولياء أمور.

وفي ختام التكريم، قام الشوابكة بتوزيع شهادات التقدير والدروع التكريمية على أعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية، معبرًا عن فخره واعتزازه بما تم إنجازه، وداعيًا إلى مواصلة العمل بذات الروح والطموح.

يُذكر أن مدرسة ابن عباس الثانوية للبنين قد شهدت خلال العام الدراسي الحالي سلسلة من الإصلاحات والتطويرات التي انعكست إيجابًا على الأداء العام، ووضعتها في مقدمة المدارس المتميزة على مستوى اللواء، ضمن إطار رؤية وزارة التربية والتعليم نحو تطوير التعليم وتحقيق التميز.