أبو حسان يطالب بإلغاء شرط الموافقة المسبقة للأردنيين الراغبين بزيارة سوريا

وطنا اليوم:طالب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد أبو حسان وزارة الداخلية بإلغاء شرط الموافقة المسبقة للأردنيين الراغبين بزيارة سوريا الشقيقة.

وأكد أبو حسان عبر كتاب وجهه لوزير الداخلية مازن الفراية بدراسة إمكانية تمديد عمل المركز الحدودي “جابر” على مدار الساعة لأهمية زيادة حركة التبادل التجاري وتشجيع الترانزيت والتنقل بين البلدين الشقيقين، بخاصة في ظل عودة الاستقرار الأمني في سوريا.

وشدد على أهمية إعادة وتشغيل معبر الرمثا الحدودي للمساهمة بالنمو الاقتصادي بين البلدين، حيث يعد أحد أهم الشرايين التي من شأنها تخفيف العبء والضغط على مركز “جابر”.

وكان أبو حسان واللجنة قدّموا شكرهم وتقديرهم لكوادر وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية العاملة في مركز حدود جابر للجهود المبذولة التي يقومون بها بتذليل كافة المعوقات أمام حركة المسافرين، فضلًا عن تسهيل حركة العبور للشقيقة سوريا.