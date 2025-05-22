استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية الجمعة

وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، استمرار الدوام ليوم الجمعة في الأسواق الرئيسة ومراكز المحافظات من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 4 عصراً.

وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان، إن استمرار الدوام يهدف لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة.

ودعا المواطنين إلى الاستفادة من العروض والتخفيضات المعلن عنها سابقاً، والتي تشمل أكثر من 350 سلعة غذائية وغير غذائية وبنسبة تخفيض وصلت إلى 39%، والتي تنتهي مساء السبت الموافق 3 حزيران المقبل.

وبين أن خدمة التوصيل المنزلي مستمرة ليوم الجمعة في العاصمة عمّان، وبإمكان المستهلكين الطلب من خلال المتجر الإلكتروني، عبر الرابط WWW.JCSCCSHOP.GOV.JO أو من خلال تطبيق المؤسسة على اندرويد وIOS تحت اسم (متجر المؤسسة المدنية).