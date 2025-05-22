الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي

وطنا اليوم:أعلن الناطق العسكري باسم “أنصار الله” (الحوثيين) يحي سريع استهداف مطار بن غوريون في إسرائيل بصاروخ باليستي.

وأكد سريع تنفيذ “عملية مزدوجة بطائرتين مسيرتين على هدفين جويين في يافا وحيفا المحتلتين”.

وتحدث الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن إطلاق صفارات الإنذار في القدس والبحر الميت وتل أبيب تحذيرا من صاروخ أطلق من اليمن.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه نجح في اعتراض الصاروخ.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن ملايين الإسرائيليين هرعوا إلى الملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن اليوم.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، في حين قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن رحلات جوية كانت في طريقها إلى مطار بن غوريون بتل أبيب عادت أدراجها عقب إطلاق الصاروخ.

وكان الناطق العسكري قد أعلن الاثنين الماضي بدء العمل على فرض حظر بحري على ميناء حيفا، ردا على تصعيد العدوان الإسرائيلي على غزة، داعيا جميع الشركات التي تستخدم الميناء إلى أخذ هذا القرار بعين الاعتبار.

وأشار إلى أن هذا القرار يأتي بعد نجاحهم في “فرض الحصار على ميناء أم الرشراش (إيلات) وتوقفه عن العمل”.

وقد أعلن الحوثيون مؤخرا فرض حصار جوي شامل على إسرائيل عبر القصف المتكرر لمطار بن غوريون، ردا على حرب الإبادة المستمرة بحق الفلسطينيين في غزة، ومنع وصول الغذاء والدواء إليهم.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 37 صاروخا أطلقت من اليمن باتجاه إسرائيل منذ استئناف القتال في قطاع غزة في مارس/آذار الماضي.

وقال السياسي الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان: 594 يوما من الحرب ولا يزال ملايين الإسرائيليين يركضون إلى الملاجئ يوميا وحكومة 7 أكتوبر نجحت في القضاء على الردع الإسرائيلي وهي غير قادرة على إعادة الأمن للإسرائيليين.