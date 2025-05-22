البيان الختامي لمؤتمر المدخل التربوي للنهوض الحضاري: العلامة ماجد الكيلاني نموذجًا

وطنا اليوم:انعقد مؤتمر “المدخل التربوي للنهوض الحضاري: العلامة ماجد الكيلاني نموذجًا”، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء والباحثين، في إطار استحضار الرؤية التربوية العميقة التي قدمها العلّامة الدكتور ماجد عرسان الكيلاني رحمه الله، وإبراز مشروعه الفكري كمدخل متكامل لفهم النهوض الحضاري من منظور إسلامي أصيل.

ويتقدم المؤتمرون بالشكر والتقدير إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وإلى جلالة الملك وولي عهده الأمين سائلين الله العلي القدير أن يحفظ الأردن وأهله، كما يشكرون القائمين على المؤتمر أفرادا ومؤسسات وباحثين، من لحظة ولادة فكرة المؤتمر إلى أن استوى على سوقه، وكل من له يد مباركة في نجاحه.

وقد تمخض عن جلسات المؤتمر عدد من المحاور نجملها بما يأتي :

1. منهجية الكيلاني الفكرية والاصطلاحية، ونموذج الابتعاث في ضوء تجربته.

2. معالم النظرية التربوية الإسلامية في فكره، بما يشمل القيم، العمل الصالح، وعلاقات القسط.

3. إسهاماته في التنظير للنهوض الحضاري، من خلال التفكير السنني، التزكية، وأولويات الإصلاح والتجديد.

4. دور الأسرة والمرأة والشباب، والموهوبين في صناعة النهضة.

5. آليات تربوية عملية لتفعيل فكره في التعليم والمجتمع.

وقد أثمرت جلسات المؤتمر، والحوارات العلمية والمداخلات، نتائج مهمة تعزز الحاجة إلى إعادة تفعيل المشروع التربوي الإسلامي في ضوء رؤية الكيلاني، بما يخدم قضايا الأمة ويواكب تحديات العصر- التوصيات –

– تطوير المناهج والبرامج التربوية

1. تطوير المناهج التربوية على نحو يجمع بين التحليل الحضاري وفلسفة التربية الربانية

2. تطوير برامج إعداد المعلمين والمناهج الوطنية من خلال دمج الرؤية التربوية للعلامة الكيلاني كنموذج تأهيلي معاصر على نحو يُعزز الكفاءات القيمية والقيادية.

3. إدماج الأطر النظرية والتطبيقية لفكر الكيلاني ضمن خطط إصلاح المناهج الرسمية في الدول الإسلامية، من خلال التعاون بين وزارات التربية ومؤسسات الفكر الإسلامي.

تأسيس مراكز وكراسي بحثية ومنح

1. تأسيس مركز دراسات ومختبرات تجريبية يعزز من استدامة فكر الكيلاني،وتصميم مساحة تعلم يشبك بين المؤلفات والباحثين والممارسين لبناء بنية معرفية رقمية ومؤسسية تُخاطب التحديات المعاصرة.

2. تصميم ورش تدريبية متخصصة في تعزيز منهجية بحثية وفق ما اطره الكيلاني لمتابعة تطوير الفكر لتربوي الإسلامي الأصيل

3. تبني باحثين متخصصين ومشاريع بحثية ورسائل دراسات عليا تعنى بتحويل أفكار العلامة الكيلاني إلى برامج تطبيقية ومختبرات علمية محكمة.

دعم المرأة والأسرة في المشروع النهضوي

1. إطلاق مبادرات تُعنى بتفعيل رؤية الكيلاني حول دور المرأة في النهضة، وتوفير بيئة معرفية تبرز أدوارها الريادية من منظور حضاري أصيل.

2. تطوير برنامج التدريبي للمرأة ونموذج العلاقات الأسرية الفاعلة من دور الأسرة في مشروع النهضة، عبر تشبيك مؤسسي بين الأسر والمراكز التربوية والاجتماعية

تفعيل المبادرات والمجتمعات المعرفية

1. ترجمة أعمال الكيلاني إلى لغات عالمية لتعميم فكره على المستوى الدولي

2. ترميز اسم الدكتور الكيلاني بـ: (العلامة الكيلاني) والاتفاق على كتابة اسمه باللغتين العربية والإنجليزية لتسهيل التداول وتحديد وحصره به.

3. تصميم مبادرات مدرسية ومجتمعية تُطبق مناهج القيم والتزكية والتفكير السنني.

4. تطوير أدلة وأدوات تسهل تطبيق منهج العلامة الكيلاني في ميادين مختلفة.

5. إطلاق منصات رقمية تفاعلية ومؤتمرات دورية، نبني مجتمعًا معرفيًا حيًّا يُشبك بين المهتمين بفكر الكيلاني من باحثين وممارسين، ويتيح لهم تبادل المبادرات والمصادر والأفكار حول التربية والقيم والنهضة .ذ

وفي الختام يكرر المشاركون في المؤتمر مرة بعد مرة الشكر وووافر الامتنان لمنتدى الاعتدال للفكر والثقافة، ورابطة علماء الأردن، وجامعة إربد الأهلية على تنظيم هذا المؤتمر الإثرائي القيم، والشكر موصول للجان المؤتمر ممثلة باللجنة التحضيرية، واللجنة العلمية، واللجنة التنظيمية، ولجنة التوصيات ، واللجنة الإعلامية. ولا يسعني هنا إلا أن أتوجه باسم لجان المؤتمر جميعها بالشكر أجزله وأوفره إلى جميع الباحثين المشاركين في هذا المؤتمر، وإلى المؤسسات الإعلامية التي شاركت في تغطية وقائع جلساته، وإلى كل من أسهم في إنجاحه، سائلين الله العلي القدير أن يحفظ هذا البلد المبارك قيادة وشعبا، وجميع بلاد المسلمين، وأن يكون هذا الجهد العلمي لبنة في مشروع النهوض الحضاري للأمة، وفق رؤية تربوية قائمة على الأصالة والتجدي، رحم الله تعالى أستاذنا العلامة ماجد الكيلاني، وجزاه عن أمته خير الجزاء.