العناني لقناة عبرية : قلوبنا مع عائلات المحتجزين الإسرائيليين

وطنا اليوم:كسر الدكتور جواد العناني القاعدة وظهر في مقابلة حصرية مع روعي كايتس ، مسؤول الديسك العربي في هيئة البث الاسرائيلية على شاشة قناة “كان١١ ” العبرية.

وتحدث العناني عن حرب غزة ، و ٧ أكتوبر وعلاقات ‎الاردن، وخطة ترامب للتهجير ، وجماعة الإخوان المسلمين، وحماس.

وصرح العناني بعدد من المواقف المتعلقة بالحرب على غزة والعلاقات الأردنية الإسرائيلية، مؤكدًا التزام الأردن باتفاقية السلام مع إسرائيل، ومشددا على أن المملكة “لن تقدم على إلغاء اتفاقية السلام”.

وقال العناني: الأردن يتفهم “ردة فعل إسرائيل في بداية الحرب” ولكن قتل 50 فلسطيني مقابل كل اسرائيلي هذا مبالغ فيه كثيرا ، مشيرا الى أن المتطرفين في اسرائيل اضعاف مما هو لدينا، مؤكدا رفض الأردن أن يأخذ بأي ذريعة أو ضغوطات سياسية لقطع العلاقات مع اسرائيل إلا إذا حاولت اسرائيل أن تدفع بأهل الضفة الغربية الى الأردن وهو لا يريد ذلك.

واشار الى أن كل بلد لديه ويتعرض لتحديات، معبرا عن الرغبة في أن “يكون جيراننا في حالة آمنة” ونتصدى لأي شخص يحاول الخروج عن القانون أو يحاول ان يوجد سلطة او حكومة فرعية “مليشيات” مهما كان فهذا أمر مرفوض تماما.

واعتبر العناني، أن حركة حماس “لا يمكن أن تحكم في الوقت الحاضر”، وأن “مقاتلي حماس يجب ألا يشاركوا في العملية الانتقالية او التفاوض او الحكم في الوقت الحاضر”، بالاضافة الى انه يمكن ان يتحولوا الى القطاع المدني دون حمل السلاح وهذا يجب ان يقوم به الفلسطينيون انفسهم .

وختم العناني حديثه، بأن الأردن واسرائيل يمكن ان يتوصلا الى “سلام دافئ” في المنطقة من الشعب الى الشعب وليس فقط بين الحكومات، ما يعكس الاستقرار والازدهار لجميع الشعوب، متأملا بنهاية الحرب العبثية وعودة المحتجزين الى عائلاتهم وأن يعم السلام في غزة قائلا :”قلوبنا مع عائلات المحتجزين الإسرائيليين”