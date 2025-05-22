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جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء قسري لمناطق في شمال قطاع غزة

13 ثانية ago
جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء قسري لمناطق في شمال قطاع غزة

وطنا اليوم:أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، أوامر إخلاء قسري لعدد من المناطق في شمالي قطاع غزة.
وطلب جيش الاحتلال في منشور وزعه من سكان أحياء غبن، الشيماء، فدعوس، المنشية، الشيخ زايد، السلاطين، الكرامة، مشروع بيت لاهيا، الزهور، تل الزعتر، النور، عبد الرحمن، النهضة ومعسكر جباليا بالإخلاء الفوري لمناطقهم باعتبار بأن ذلك تحذير مسبق قبل الهجوم.


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