الأمم المتحدة: 14 ألف رضيع مهددون بالموت خلال 48 ساعة في غزة

وطنا اليوم:قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة إن نحو 14 ألف رضيع في قطاع غزة قد يموتون خلال 48 ساعة، إذا لم تصلهم المساعدات في الوقت المناسب.

وصرح توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لبرنامج “توداي” على إذاعة “بي بي سي 4”: “هناك 14 ألف رضيع سيموتون خلال 48 ساعة إذا لم نتمكن من الوصول إليهم. أريد إنقاذ أكبر عدد ممكن من هؤلاء الـ14 ألف رضيع خلال 48 ساعة”.

وأكد المسؤول الأممي على “ضرورة إغراق قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية”.

الى ذلك اعتبر المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عدنان أبو حسنة، أنّ الشاحنات المحملة بالغذاء والمواد الإنسانية والإغاثية التي بدأت بالدخول إلى قطاع غزة المحاصر منذ توقفها في 2 آذار 2025، “نقطة في بحر”.

وقال أبو حسنة، الثلاثاء إنّ قطاع غزة المحاصر يحتاج إلى 600 شاحنة يوميا وليس 9 أو 10 شاحنات، لكن نرحب بأي عملية إدخال للشاحنات.

وطالب بدخول أكبر عدد للشاحنات، مبينا أنه في حال استمر الوضع الحالي “بإدخال 9 أو 10 أو 15 شاحنة سنكون أمام تزايد للكارثة”، مضيفا أن قطاع غزة بحاجة إلى كميات كبيره من المواد الغذائية والإنسانية لتغطية الانعدام الغذائي الحاصل في قطاع غزة منذ 2 آذار 2025.

وأكّد أن الوضع في قطاع غزة “خطير ويتدهور”، حيث إنّ أعداد الشهداء والجرحة بين المدنيين في الأسابيع الأخيرة “كبير وغير مسبوق”

وبين أبو حسنة، أن إسرائيل ما تزال تمنع الموظفين الدوليين التابعين لوكالة “أونروا” للدخول إلى القدس المحتلة والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وفي تفس السياق دعا عضو كنيست سابق من حزب “الليكود”، الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى التخلص من الأطفال والرضع الفلسطينيين بقطاع غزة، واصفا إياهم بـ”الأعداء”.

وقال زعيم حزب “زيهوت” اليميني المتطرف موشيه فيغلين، في حديث للقناة “14” اليمينية الإسرائيلية، الثلاثاء: “كل طفل، كل طفل رضيع في غزة هو عدو”، وفق تعبيره.

وأضاف زاعما: “كل طفل تقدمون له الحليب الآن سيذبح أطفالكم بعد خمسة عشر عاما، غزة بحاجة إلى احتلال واستيطان”.

وتابع فيغلين محرضا: “كل طفل في غزة هو عدو. علينا احتلال غزة واستيطانها، حتى لا يبقى فيها طفل واحد من غزة. لا يوجد نصر آخر”.