الصفدي من دمشق: اتفقنا على خريطة طريق للتعاون ودعم سوريا في مرحلتها التاريخية

وطنا اليوم:عقد في العاصمة السورية دمشق مؤتمر صحفي مشترك بين نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، في ختام مباحثات رسمية بين الجانبين.

وأكد الصفدي أن الأردن ملتزم بتوجيهات واضحة للبناء على ما يجمعه مع سوريا من روابط الأخوة والمصالح المشتركة، مشددًا على أن الأردن سيكون السند والداعم لسوريا في هذه المرحلة التاريخية.

وقال: “نريد بناء علاقات توصلنا إلى مرحلة التكامل، ونعمل مع سوريا لمواجهة كل التحديات”.

وأوضح الصفدي أنه تم الاتفاق مع الجانب السوري على وضع خريطة طريق لتعزيز التعاون في مجالات الصحة والمياه والنقل والطاقة، مشيرًا إلى أن سوريا تمر في مرحلة مفصلية، والأردن سيبقى إلى جانبها وصولًا إلى سوريا حرة مستقرة وموحدة.

وأكد نائب الصفدي، وقوف الأردن المطلق إلى جانب سوريا في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، واصفًا التدخلات الإسرائيلية في الشأن السوري بأنها “غير قانونية، وغير شرعية، ولا أخلاقية”، ومشدّدًا على رفض جميع الذرائع التي تسوقها “إسرائيل” لتبرير تدخلها في سوريا.

وأضاف الصفدي أن “إسرائيل تحاول التدخل في الشأن السوري لبث الفتنة وتشجيع مشاريع التقسيم”، مشيرًا إلى أن استقرار سوريا يتطلب وقف جميع أشكال التدخلات الخارجية.

وختم وزير الخارجية بالتأكيد على أن الأردن سيبقى داعمًا لسوريا في كل المراحل، معربًا عن تطلعه لتحقيق المزيد من الإنجازات لصالح الشعب السوري.

من جانبه، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن التنسيق مع الأردن في الملفات الاقتصادية قائم منذ اليوم الأول، في إشارة إلى العلاقات المتنامية بين البلدين في مختلف المجالات.

وبين الشيباني إن سوريا والأردن تواجهان تهديدات أمنية مشتركة، وإن الجانبين حققا نجاحًا مشتركًا في جهود رفع العقوبات عن سوريا. وأضاف أن العلاقات بين البلدين تبشر بازدهار شعوب المنطقة.

وأشار الشيباني إلى أن الاجتماعات تناولت ملفات الطاقة والنقل، وأسفرت عن توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس تنسيق عالٍ بين البلدين، في كل من عمّان ودمشق، بما يعزز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وتابع:”نتشاطر مع سوريا التحديات والفرص وما يهدد أمنها واستقرارها يهدد أمننا واستقرارنا”.