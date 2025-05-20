مشاريع روبوت وطائرات مسيرة.. سميرات يرعى فعاليات اليوم العلمي لكلية الهندسة في الجامعة الهاشمية

وطنا اليوم:تحت رعاية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات ، انطلقت اليوم في مدرج الحسين الباني بالجامعة الهاشمية فعاليات اليوم العلمي لكلية الهندسة، وبمشاركة واسعة من الأكاديميين والطلبة ورواد الأعمال.

وتأتي هذه الفعالية تزامنًا مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال الـ79، حيث سلطت الضوء على أبرز الابتكارات والمشاريع في مجالات الروبوتات، والطائرات المسيّرة، والهندسة الصناعية، والريادة، والإبداع، إضافة إلى عرض 35 مشروع تخرج لطلبة الكلية، تناولت حلولًا تقنية متقدمة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

وتولي رعاية وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اهتمامًا كبيرًا بتمكين الشباب الأردني وتوفير البيئة المناسبة لنمو الشركات الناشئة والمبادرات التقنية، خاصة في مجالات الثورة الصناعية الرابعة، بما يسهم في بناء اقتصاد رقمي تنافسي قائم على المعرفة والابتكار.

وتأتي هذه الفعالية كمثال حي على الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الحكومي في دعم الابتكار وتعزيز دور الجامعات في تهيئة الكفاءات لسوق العمل الرقمي والتحول التكنولوجي