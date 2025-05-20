التوثيق الملكي يصدر نشرة توثيقية خاصة بمناسبة عيد الاستقلال الـ79

وطنا اليوم:أصدر مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال المملكة، نشرة توثيقية خاصة تستعرض أبرز المحطات والأحداث الوطنية التي رافقت هذا الحدث التاريخي الخالد.

وأوضح المركز في بيان، اليوم الثلاثاء، أن النشرة تتضمن مواد صحفية أرشيفية توثق لحظات مفصلية في تاريخ الاستقلال، مقدمة بأسلوب ييسر على القارئ فهم السياق التاريخي ويعزز روح الانتماء الوطني والاعتزاز بالهوية الأردنية.

وأشار إلى أن إصدار هذه النشرة يأتي ضمن جهود المركز المتواصلة في حفظ الذاكرة الوطنية وتوثيق الأحداث التي شكلت منعطفات مهمة في مسيرة الدولة الأردنية.