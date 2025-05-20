مقتل جندي إسرائيلي في شمال قطاع غزة

وطنا اليوم:أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، مقتل جندي خلال اشتباكات في شمال قطاع غزة.

وحدد الجيش هوية الجندي بأنه الرقيب يوسف يهودا شيراك (22 عاما) من مستوطنة حرشة في الضفة الغربية المحتلة، وكان يخدم في كتيبة الهندسة القتالية 601.

والجندي القتيل صهر يهودا إلياهو، المدير العام لمديرية الاستيطان في وزارة الدفاع الإسرائيلية.

ولم يكشف الجيش عن تفاصيل إضافية حول ظروف مقتله.

وتمثل الواقعة مقتل أول جندي إسرائيلي في غزة منذ بدء عملية “مركبات جدعون” التي أطلقت السبت، حيث تكثف إسرائيل هجومها على القطاع.

الى ذلك هدد قادة بريطانيا وفرنسا وكندا، اليوم الاثنين، باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل إذا لم توقف حملتها العسكرية التي استأنفتها على غزة وترفع القيود المفروضة على المساعدات، مما يزيد الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

يأتي هذا التحرك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي بدء عملية جديدة، يوم الجمعة، وقول نتنياهو في وقت سابق من اليوم إن إسرائيل ستسيطر على قطاع غزة بأكمله. وحذر خبراء دوليون من مجاعة تلوح في الأفق.