الجيش العربي ينعى استشهاد اثنين من منتسبي القوات الجوية المصرية

وطنا اليوم:تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي استشهاد إثنين من منتسبي القوات الجوية المصرية، أمس الإثنين، نتيجة عطل فني في إحدى الطائرات أثناء تنفيذ نشاط تدريبي.

وإذ تسأل القوات المسلحة الأردنية الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وحُسن العزاء، إنه سميع مجيب الدعاء وإنا لله وإنا إليه راجعون، وأن يحفظ جمهورية مصر العربية الشقيقة من كل سوء ومكروه، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.