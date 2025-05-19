تدشين منشأة نقل آلي ورقمي للشحن الجوي في مطار الملكة علياء

وطنا اليوم:افتتحت في مطار الملكة علياء الدولي، اليوم الاثنين، المنشأة الحديثة والمتطورة التي أنشأتها شركة (AHS – Menzies)، برعاية وزير الاستثمار المهندس مثنى غرايبة، مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان.

وحضر الافتتاح أمين عام وزارة النقل فارس أبو دية، وأمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة، والسفيرين البريطاني والفرنسي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الرسمية والخاصة.

وأشاد غرايبة بهذا الاستثمار النوعي الذي يجسد شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن افتتاح المنشأة المتطورة لشركة (AHS – Menzies Aviation) يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز البنية التحتية اللوجستية في المملكة، ورافعة مهمة لتحسين جودة وكفاءة خدمات الشحن الجوي وفقا لأحدث المعايير العالمية.

وقال إن المشروع يعكس الثقة المتزايدة بمناخ الاستثمار في الأردن، ويمثل نقطة جذب لمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لا سيما في قطاعات حيوية كالنقل والخدمات اللوجستية.

وأكد غرابية التزام الحكومة بتوفير البيئة التشريعية والداعمة لنمو هذا القطاع، باعتباره عنصرا أساسيا في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل نوعية ومستدامة للشباب الأردني.

من جهته، ونيابة عن وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، قال أمين عام وزارة النقل فارس أبو دية، أن هذا الاستثمار يمثل خطوة نوعية لتطوير منظومة الشحن الجوي في المملكة، بما يعزز من تنافسية الأردن كمركز لوجستي إقليمي ويدعم البيئة الاستثمارية في قطاع النقل الجوي.

وأضاف أن هذا الاستثمار سيساهم في رفع كفاءة سلسلة التوريد اللوجستي ويواكب النمو المتزايد في حركة الشحن الجوي بالمنطقة، مشيرا إلى أن الوزارة، وبتوجيهات من الحكومة، ملتزمة بتقديم كافة أشكال الدعم للمشاريع الحيوية في قطاع النقل.

بدوره، أكد المدير العام لشركة (AHS – Menzies) في الأردن، دومينيك كوليمانز، أن افتتاح المنشأة الجديدة يعد محطة بارزة في مسيرة الشركة داخل المملكة، ويجسد نموذجا ناجحا للتعاون المثمر مع الحكومة الأردنية، لا سيما وزارة الاستثمار، في سبيل تطوير بيئة الأعمال في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

وأشار إلى أن المنشأة، التي تمتد على مساحة 8000 متر مربع، جاءت ثمرة شراكة استراتيجية تهدف إلى رفع كفاءة خدمات الشحن الجوي وتعزيز موقع الأردن التنافسي في هذا المجال، بما يتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

وأضاف أن المشروع أسهم حتى الآن في توفير أكثر من 420 فرصة عمل مباشرة للأردنيين، مؤكدا وجود خطط مستقبلية للتوسع وزيادة القدرة التشغيلية، استجابة للطلب المتنامي على خدمات الشركة.

وفي السياق ذاته، عبر رئيس دائرة الشحن في الشركة أحمد زياد، عن تقديره للدعم الحكومي بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، مثمنا تعاون الجهات الرسمية وعلى رأسها رئاسة الوزراء، ووزارة الاستثمار، ووزارة النقل، وودائرة الجمارك، مشددا على التزام الشركة بدورها في ترسيخ موقع الأردن كمركز لوجستي إقليمي متقدم.

يذكر أن المنشأة مزودة بأحدث الأنظمة الذكية في إدارة عمليات الشحن، من ضمنها نظام ETV الآلي لنقل وحدات الشحن الجوي (ULD)، ونظام التخزين الرأسي عالي الكثافة (VNA)، إلى جانب منصة MACH الرقمية التي تتيح إدارة متكاملة للعمليات تشمل الفوترة، التوثيق، وتتبع الشحنات لحظيا.

وتضم المنشأة مرافق متخصصة لمعالجة وتخزين المواد القابلة للتلف، والأدوية، والبضائع العامة، ضمن أعلى معايير السلامة والامتثال الدولي، وتخدم نحو 9700 رحلة سنويا، تسهم في نقل أكثر من 2.45 مليون مسافر وحوالي 9000 طن من الشحنات.

يشار إلى أن شركة Menzies Aviation تأسست في إدنبرة، اسكتلندا عام 1833، وتعد اليوم من أبرز مزودي خدمات الطيران على مستوى العالم، حيث تعمل في أكثر من 300 موقع في 65 دولة.