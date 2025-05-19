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وزير الإدارة المحلية يتفقد واقع الخدمات في بلديتي الزرقاء الكبرى والهاشمية

5 ساعات ago
وزير الإدارة المحلية يتفقد واقع الخدمات في بلديتي الزرقاء الكبرى والهاشمية

وطنا اليوم:تفقد وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، خلال زيارة ميدانية إلى محافظة الزرقاء اليوم الإثنين، بلديتي الزرقاء الكبرى والهاشمية، وذلك في إطار متابعة الوزارة المستمرة لأداء البلديات وسبل معالجة المشكلات التي تواجه العمل البلدي.
وبحسب بيان للوزارة استهل المصري زيارته بلقاء محافظ الزرقاء، الدكتور فراس أبو قاعود، حيث تم بحث أوجه التعاون بين الوزارة والمحافظة لدعم الجهود الخدمية والتنموية في المحافظة.
كما زار الوزير بلدية الزرقاء الكبرى، حيث التقى رئيسها المهندس عماد المومني، وعددا من أعضاء المجلس البلدي، وتجول في أقسام البلدية، واستمع إلى المشاكل التي تواجهها، لا سيما تلك المتعلقة بالبنية التحتية، وتعبيد وفتح الطرق، وتنفيذ المشاريع، والعطاءات.
ووجّه المعنيين في الوزارة إلى دراسة المشاكل التي تواجه البلدية ووضع الحلول المناسبة لها، مؤكدا أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مجالات العمل البلدي.
واطلع المصري خلال زيارته بلدية الهاشمية، بحضور رئيسها عبدالرحيم القلاب ومتصرف لواء الهاشمية عمر الشريدة، على أبرز الإنجازات والمشاريع التي حققتها البلدية، وفي مقدمتها حوسبة عدد من خدماتها وإجراءاتها الإدارية.
وأكد ضرورة التحول الرقمي في العمل البلدي، وأهمية الاستفادة من التجارب الناجحة في البلديات الأخرى التي أنشأت مصانع لإنتاج الحاويات، داعيا إلى أن يتم تنفيذ مشروع مصنع الحاويات بالشراكة مع القطاع الخاص، مع الالتزام بأعلى معايير ضبط الجودة، كما وجّه فرق الوزارة إلى معالجة مشكلة إصدار رخص المهن بشكل فوري.
واستعرض القلاب خطة إنشاء مصنع لإنتاج حاويات النفايات، إلى جانب تسليط الضوء على التحديات المتعلقة بإصدار رخص المهن وآليات تسهيلها، وحوسبة أعمال البلدية.


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