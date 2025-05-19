“فرصة”.. يوم وظيفي في زي بمبادرة من النائب رانيا أبو رمان لتوفير فرص عمل للشباب

وطنا اليوم:في إطار التزامها بدعم الشباب وتمكينهم، أعلنت النائب الدكتورة رانيا أبو رمان عن إطلاق مبادرة “فرصة” بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك بهدف توفير فرص عمل حقيقية لأبناء المجتمع المحلي في مدينة السلط ومحافظة البلقاء.

ويُقام ضمن هذه المبادرة يوم وظيفي الأربعاء الموافق 21 أيار 2025، في منتدى زي الثقافي / قضاء زي، بحضور محافظ البلقاء الأكرم، ورئيس المنتدى السيد يوسف العمايرة، حيث ستشارك مجموعة من الشركات لاستقبال طلبات التوظيف من الراغبين.

وأكدت النائب أبو رمان أن هذه المبادرة تأتي من منطلق الإيمان بدور الشباب باعتبارهم عماد الدولة، ومن واقع المعرفة بالتحديات التي يواجهونها في الحصول على فرص عمل، مشيرة إلى أن المبادرة تعتمد على التشبيك مع القطاع الخاص لتعزيز فرص التشغيل.

وسيكون اليوم الوظيفي مفتوحًا أمام عدد من التخصصات والوظائف، منها:

وظائف أمن وحماية (للأفراد المتقاعدين عسكريًا)

وظائف تحميل وتنزيل (لا تتطلب مؤهلًا علميًا)

وظائف تدبير منزلي (لا تتطلب مؤهلًا علميًا)

وظائف مراقبة كاميرات (تتطلب خبرة فقط)

وظائف تعبئة وتغليف (تتطلب شهادة دبلوم بأي تخصص)

وتحمل مبادرة “فرصة” شعار “يدًا بيد نصنع الفرصة”، وتُعد نموذجًا حقيقيًا للتشاركية بين القطاعين العام والخاص، من أجل تعزيز التنمية المحلية ودعم الشباب الباحثين عن فرص عمل كريمة.

وأكد المكتب الإعلامي للنائب أبو رمان استمرار العمل على مبادرات مماثلة، إيمانًا بأهمية العمل الجماعي من أجل أردن العز، حيث يبقى الشباب الركيزة الأساسية لبناء المستقبل