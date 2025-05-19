صندوق الزكاة: 100 ألف دينار لتسديد ديون غارمات ومبادرات إنسانية قبيل العيد

وطنا اليوم:كشف مدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات عن إقرار مجلس إدارة الصندوق، برئاسة وزير الأوقاف، حزمة مبادرات إنسانية وتنموية تزامناً مع عيد الأضحى المبارك، تشمل سداد ديون 100 غارمة بقيمة 100 ألف دينار، صرف رواتب إضافية للأسر العفيفة وكفالات الأيتام، ترميم وبناء منازل، توزيع 20 ألف حقيبة مدرسية، ودعم مشاريع تأهيلية.

وأشار الدكتور السميرات الإثنين، إلى أن هذه المبادرات تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الأسر العفيفة وتمكينها اقتصادياً.

وأوضح أن الرواتب الإضافية، التي تتراوح بين 30 و120 ديناراً حسب استحقاق الأسرة أو اليتيم، ستُودع عبر البنوك قبل العيد لتغطية مستلزماته.

كما أكد أن سداد ديون الغارمات تُنفذ بشفافية عبر دراسة دقيقة بالتعاون مع مديرية الأمن العام ووزارة العدل، مستبعداً الغارمات ذوات السوابق الجنائية المتكررة، حيث يتم التحقق من الاستحقاق عبر نافذة إلكترونية مرتبطة بوزارة الاقتصاد الرقمي.

وأضاف السميرات أن الصندوق رمّم حوالي 400 منزل في جيوب الفقر والبادية خلال السنوات الأخيرة، وبدأ ببناء منازل جديدة، حيث تم تسليم 9 منازل في الأغوار الشمالية ويجري بناء 10 أخرى في المفرق.

كما يواصل الصندوق دعم المشاريع التأهيلية، حيث يمنح 140 إلى 150 مشروعاً سنوياً، مثل تربية الأغنام، البقالات، والخياطة، بقيمة 3,000 إلى 4,000 دينار لكل مشروع، استجابةً لتوجيه ملكي بتحويل الأسر إلى منتجة.