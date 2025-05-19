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ضبط متسول بحوزته 752 دينارا في مدينة إربد

5 ساعات ago
ضبط متسول بحوزته 752 دينارا في مدينة إربد

وطنا اليوم:ضبطت فرق مكافحة التسول في إقليم الشمال متسولاً، بحوزته مبلغ مالي 752 دينار، جمعها أثناء قيامه بالتسول في مدينة إربد، حيث تم تحويله إلى الجهات المختصة، لإجراء المقتضى القانوني.
‏‏وأضافت وزارة التنمية الإجتماعية في بيان صحفي صادر عنها، اليوم الإثنين، أنه بعد الاستعلام والتدقيق على بيانات المتسول تبين أن لديه أملاك ولا يعاني من العوز.
‏‏وأهابت الوزارة بالمواطنين عدم مساعدة المتسولين، وتوجيه مساعدتهم وصدقاتهم للجهات الخيرية الحاصلة على الموافقات الرسمية بحملات جمع التبرعات، مشيرةً إلى أن المتسولين يلجؤون إلى طلب المساعدة من خلال الإدعاء بإصابتهم بالمرض أو بدافع الحاجة.
‏‏كما دعت إلى الإبلاغ عن أية حالات تسول، من خلال الاتصال على الخط الساخن المخصص على الرقم 0793344330 ، أو من خلال لجان وفرق مكافحة التسول المنتشرة في كافة أنحاء المملكة.


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