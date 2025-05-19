دارة آل أبو بكر تستضيف الدكتور جواد العناني في ندوة ..رجال ومواقف في تاريخ الاردن

وطنا اليوم:في فعاليتها الثالثة والخمسين استضافت دارة آل أبو بكر للثقافة والعلوم الدكتور جواد العناني نائب رئيس الوزراء الأسبق في ندوة بعنوان .. رجال ومواقف في تاريخ الأردن والتي أدارها الدكتور محمد أبو بكر .

خلال الندوة التي شهدت حضورا متميزا تحدث الدكتور العناني حول فترة من مسيرة الأردن وخاصة في سنوات السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي والتي حفلت بأحداث كثيرة سواء على الصعيد السياسي وكذلك الاقتصادي .

وتطرق العناني وهو آخر رئيس للديوان الملكي الهاشمي في عهد الراحل الكبير الملك الحسين وما شهدته تلك الفترة ، حيث أشارالعناني إلى تواصله الدائم مع الملك الراحل حين كان يتلقى العلاج في مايو كلينك ، حيث كان يذهب لزيارته أسبوعيا وعلى مدى ست عشرة زيارة .

العناني أشار أيضا إلى العديد من المراحل والمواقف التي شهد فيها الأردن جملة من التحديات الكبيرة ولكنه كان يصمد في كل مرة ويواجهها بثبات واقتدار نتيجة للحكمة والحنكة سواء للقيادة أو الشعب نفسه .

وشهد اللقاء حوارا ونقاشا شارك فيه الحضور الكريم الذين عبروا عن تقديرهم للضيف معالي الدكتور جواد العناني ولدارة آل ابو بكر باختيارها مثل هذه الفعاليات الهادفة .