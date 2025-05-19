الملك ورئيس وزراء مالطا يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات في الإقليم

وطنا اليوم:بحث جلالة الملك عبدﷲ الثاني لدى لقائه رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا في قصر الحسينية، الاثنين، العلاقات الثنائية، والمستجدات في الإقليم.

ولفت جلالة الملك في بداية اللقاء، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، إلى أهمية زيارة رئيس وزراء مالطا في تعزيز العلاقات المتينة بين البلدين.

وأكد جلالته أن توقيع مذكرات تفاهم واتفاقية بين حكومتي الأردن ومالطا على هامش الزيارة يعكس التزام البلدين بتطوير التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص فيهما.

بدوره، ثمن رئيس وزراء مالطا جهود الأردن، بقيادة جلالة الملك، في تحقيق الاستقرار والسلام بالمنطقة، ودور المملكة في تقديم الرعاية الطبية لأطفال غزة، والخدمات للاجئين السوريين.

وأشار جلالة الملك ورئيس وزراء مالطا إلى أهمية التنسيق بما يخص استقبال أطفال مرضى من قطاع غزة لتلقي العلاج في البلدين.

وتطرق اللقاء إلى التطورات الإقليمية، إذ أعاد جلالته التأكيد على ضرورة إنهاء الحرب على غزة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية، وتكثيف الجهود لخفض التصعيد بالمنطقة.

وأشار جلالة الملك إلى أن التصعيد في الضفة الغربية والقدس ومحاولات تهجير الفلسطينيين يهددان استقرار المنطقة بأكملها.

وبين جلالته التزام الأردن بالعمل مع الأصدقاء والحلفاء لتحقيق السلام، مثمنا دور مالطا في هذا الإطار.

وشهد جلالة الملك ورئيس وزراء مالطا توقيع اتفاقية إطارية للتعاون بين البلدين، وثلاث مذكرات تفاهم في مجالات المياه والطاقة، والسياحة، والأرشفة وتبادل اللغات.

وحضر اللقاء رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ووزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، ووزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، وسفير مالطا لدى الأردن الدكتور جورج سعيد زاميت، والوفد المرافق للضيف.