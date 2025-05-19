وزارة الثقافة تعلن فعاليات برنامج الاحتفالات بعيد الاستقلال 79

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الثقافة عن فعاليات برنامج الاحتفال بعيد الاستقلال التاسع والسبعين، في العاصمة والمحافظات، التي ستبدأ يوم 23 وحتى 25 من الشهر الحالي.

ويتضمن البرنامج الاحتفالي فعاليات وطنية متنوعة لكل أفراد العائلة، حيث يشمل فقرات للأطفال؛ من ألعاب ترفيهية ورسم على الوجوه وهدايا، وفقرات غنائيّة وطنيّة وعروض فلكلورية تقدمها فرق وطنية وشعبية، ومسابقات ثقافية، إضافة إلى بازارات لبيع منتجات محلية وحرف يدوية متنوعة.

وستبدأ الفعاليات خلال تلك الفترة، من الساعة الخامسة وحتى العاشرة مساء، فيما سيتم إطلاق الألعاب النارية يوم 25 أيار، ابتداء من الساعة التاسعة والنصف مساء عند أبراج السادس، كما سيكون هناك عروض لوحات فنية لطائرات الدرون الساعة 9:00 مساء والساعة 9:45 مساء في منطقة رغدان.

من ناحيته، قال وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، إن عيد الاستقلال يمثل مرحلة فاصلة في تاريخ الأردن، وله رمزيته في سيادة الدولة الأردنية وقيمها وإرثها الحضاري والإنساني.

وأشار الرواشدة إلى أن “الاستقلال قيمة وطنية نشأنا عليها جميعاً ونعتز بما أتاحه لبلدنا من النهوض والتقدم عبر مراحل النهضة والبناء في ظلّ الهاشميين الذين عززوا مسيرة التقدم والازدهار”.

ولفت إلى أن تعزيز مفهوم الاستقلال ومعناه، وإيمان طلبة المدارس والجامعات وكل المجتمع به، والانطلاق منه في كل مفصل من مفاصل الحياة، هو أمر مهم تعمل عليه وزارة الثقافة من خلال إصداراتها وأنشطتها وبرامجها المستمرة.

وبيّن أن البرنامج الاحتفالي في العاصمة والمحافظات، يأتي للتعبير عن الاعتزاز بما وصل إليه الأردن من منجزات سياسية وديمقراطية، مع دخوله مئويته الثانية.

ويمكن الاطلاع على برنامج الاحتفالات من خلال الرابط الإلكتروني.