رئيس الوزراء ونظيره المالطي يؤكدان الحرص على تطوير العلاقات بين البلدين

وطنا اليوم:استقبل رئيس الوزراء جعفر حسان في دار رئاسة الوزراء الاثنين، رئيس وزراء جمهورية مالطا روبرت أبيلا.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية العلاقات التي تربط البلدين والحرص على تطويرها في المجالات كافة، خصوصاً في ظل وجود فرص ومجالات عديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري والثقافي والتعليمي وتبادل الخبرات الأكاديمية.

كما جرى التأكيد على أهمية بناء شراكات في مجالات الصناعات الدوائية والطبية وتكنولوجيا المستقبل، وإمكانية عقد اتفاقيات توأمة بين مدن سياحية في البلدين.

وناقش اللقاء أهمية مذكرات التفاهم التي تم توقيعها اليوم بين الجانبين في مجالات المياه والطاقة والسياحة والأرشفة، وضرورة المضي قدماً في تنفيذها.

وحضر اللقاء وزير السياحة والآثار، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة، والوفد المرافق لرئيس وزراء جمهورية مالطا.