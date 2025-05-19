تجارة الأردن تستضيف منتدى عربيا المانيا واجتماعا للغرفة العربية -الالمانية

وطنا اليوم: أكد رئيس غرفة تجارة الاردن العين خليل الحاج توفيق، أن المكتب التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية ومجلس أدارتها، وافق على عقد اجتماعا له بالمملكة، استجابة للدعوة التي قدمتها الغرفة.

وقال العين الحاج توفيق، أن الغرفة طرحت دعوتها، خلال الاجتماع المشترك للمكتب التنفيذي ومجلس إدارة الغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، الذي عقد اليوم الاثنين، بالعاصمة الألمانية برلين.

وأضاف أن دعوة الغرفة لاقت قبولا وترحيبا من أعضاء المكتب التنفيذي، وبخاصة أن جلالة الملك عبدالله الثاني كان قد التقى خلال زيارته الأخيرة إلى برلين أصحاب أعمال وشركات ألمانية، ووجه لهم دعوة لزيارة المملكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية فيها.

وذكر العين الحاج توفيق أن الغرفة العربية الألمانية ستقوم بالتنسيق مع تجارة الأردن للاتفاق على الموعد المحدد وكافة التفاصيل الأخرى، واصفا ذلك بأنه انجاز مهم للمملكة كونه سيكون أول اجتماع للمكتب التنفيذي خارج المانيا.

وأشار أن الاجتماع سيرافقه، تنظيم منتدى أعمال عربي- ألماني، في عمان ما يشكل فرصة قوية للأردن لعرض الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين العرب والالمان، إلى جانب الاطلاع على الفرص المتوفرة بالعديد من القطاعات التجارية والخدمية، ولا سيما السياحة الدينية والتاريخية.

وبين العين الحاج توفيق، أن المنتدى سيركز على مشروعات إعادة الأعمار بالمنطقة وبخاصة في سوريا والعراق ولبنان، ما يمكن الأردن أن يكون مركزا ومقرا للشركات الألمانية بهذا الخصوص، علاوة على تقوية العلاقات العربية الألمانية من خلال إقامة شراكات تجارية واستثمارية.

وحسب رئيس الغرفة تم خلال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع المشترك للمكتب التنفيذي ومجلس الإدارة الذي عقد خلال شهر ايلول الماضي من عام 2024 ، إلى جانب الاطلاع على تقرير الرئيس وتقرير الأمين العام.

كما تم خلال الاجتماع الاطلاع على الأوضاع المالية لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، ومناقشة الحساب الختامي للعام الماضي 2024 ، إلى جانب الموافقة على مشروع موازنة الغرفة للعام 2026 لعرضه على الجمعية العامة، اضافة الى الاطلاع على أنشطة الغرفة لعامي 2025- 2026.

وتأتي مشاركة غرفة تجارة الاردن بالاجتماع في إطار عضويتها في غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية والتي تأمل من خلالها إلى تعزيز التنسيق وتضافر الجهود للارتقاء بحجم التبادلات التجارية بين الدول العربية وألمانيا.

يذكر أن العين الحاج توفيق هو النائب الثالث لرئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، حيث تم انتخابه من الجمعية العامة العام الماضي.

يذكر ان غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية تأسست عام 1976بهدف بناء جسور التعاون الاقتصادية بين ألمانيا والدول العربية، بينما بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين 62 مليار يورو خلال العام الماضي 2023.

كما يترأس العين الحاج توفيق وفد الغرف التجارية الأردنية المشارك بأعمال الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الثامن والعشرين، الذي سيعقد يوم غد الثلاثاء، بالعاصمة برلين، تحت شعار “توسيع آفاق الشراكة العربية الألمانية”.

وسيشهد الملتقى حضور رفيع المستوى من المسؤولين وصناع القرار والمستثمرين ورجال الأعمال من العالم العربي وألمانيا، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين