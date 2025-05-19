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رواتب متقاعدي الضمان في البنوك الخميس مع الزيادة السنوية ودون اقتطاع السلف

19 مايو 2025
رواتب متقاعدي الضمان في البنوك الخميس مع الزيادة السنوية ودون اقتطاع السلف

وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن رواتب المتقاعدين ستكون في الحسابات البنكية يوم الخميس المقبل الموافق 22 أيار 2025، حيث سيتم صرفها دون اقتطاع أقساط السلف الشخصية، ومضافاً إليها الزيادة السنوية التي تم إقرارها للعام الحالي بقيمة خمسة دنانير وثمانون قرشاً.
وبينت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أنها ستقوم بصرف الرواتب التقاعدية قبل الموعد المعتاد في 24 من كل شهر بيومين كونه يصادف يوم السبت.
وأشارت المؤسسة إلى أن مجلس إدارتها قرر مطلع شهر أيار الحالي تأجيل اقتطاع أقساط السلف الشخصية الممنوحة للمتقاعدين عن شهر أيار دون ترتيب أيّة فوائد إضافية، وذلك بهدف التسهيل على المتقاعدين والتخفيف من التزاماتهم المالية مع قرب مناسبة عيد الأضحى المبارك.
وفي السياق ذاته، بينت المؤسسة إن الزيادة السنوية على رواتب متقاعدي الضمان ستُصرف شهرياً بالتساوي على رواتب التقاعد والاعتلال بغض النظر عن مقدار الراتب، وسيستفيد منها (233) ألف و (698) متقاعداً اعتباراً من راتب شهر أيار الحالي.


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