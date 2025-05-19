وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تطلق منصة تميز الإلكترونية (أنتم سفراء الأردن)

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة باللغتين العربية والإنجليزية تحمل اسم منصة تميز (أنتم سفراء الأردن)، وقال أمين عام الوزارة /رئيس لجنة استقطاب الطلبة الوافدين في مجلس التعليم العالي الدكتور مأمون الدبعي بأن إطلاق هذه المنصة يأتي إنطلاقاً من إيماننا العميق بتميز مؤسسات التعليم العالي الأردنية ونوعية خريجيها من الطلبة الوافدين (غير الأردنيين) الذين تخرجوا من هذه المؤسسات من مختلف جنسيات العالم ، حيث تهدف المنصة إلى تسليط الضوء على هؤلاء الخريجين، والتميز الذي حققوه في مختلف مجالات الحياة، وجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات والبيانات ضمن قاعدة بيانات خاصة بهم.

وأضاف الدبعي بأن البيانات التي سيتم جمعها من خلال هذه المنصة سيتم استخدامها للترويج للجامعات الأردنية، إضافةً إلى توفير فرصة للطلبة الدارسين على مقاعد الدراسة حالياً، أو الراغبين بالالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الأردنية مستقبلاً للاطلاع على تجارب من سبقوهم، والتميز الذي حققوه، حيث سيتم الربط ما بين البيانات المدخلة على هذه المنصة ونظام القبول الموحد الإلكتروني للطلبة الوافدين بحيث سيظهر للطالب الوافد الذي يرغب بالدراسة في تخصص محدد في إحدى الجامعات الأردنية أسماء وبيانات الطلبة الوافدين المتميزين الذين تخرجوا من نفس التخصص/الجامعة.

وتجدر الإشارة إلى أنه يشترط للانضمام لعائلة التميُّـز ( أنتم سفراء الأردن) من خلال هذه المنصة أن يكون المُتميز طالب وافد (غير أردني) خريج إحدى مؤسسات التعليم العالي الأردنية بغض النظر عن الجنسيــة، أو الدرجة الجامعية ( دبلوم متوسط، بكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير، دكتوراة)، ومنذ بدء قطاع التعليم العالي في الأردن عام 1962، وأن يكون التميُّــــــز مرتبطًا بمجالات التميز ذات العلاقة التي تم تحديــدها (الريادة والابتكار، المجال التعليمي، المجال العلمي، المجال البيئي، المجال الصحي، المجال الاجتماعي، المجال التدريبي، المجال السياحي، المجال الثقافي، المجال الفني، المجال الرياضي)، ، وليس مبنياً على التحصيل الأكاديمي فقط كما يشترط أن يقدم المُتميز الأدلة المعززة لتميُّــــــزه الذي حققه في المجال الذي يرغب بالتقدم فيه، وأن يكون هذا التميُّـــز مستمراً و مستداماً، أو أن يكـون منطلقاً لتحقيق تميز آخر، إضافةً إلى ضرورة موافقة المتميز على تزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات اللازمة، مع منح الوزارة الحق في استخدام هذه البيانات والمعلومات ونشرها على المنصة.

وستقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمخاطبة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للتعميم على جميع سفارات وممثليات المملكة في مختلف دول العالم لنشر رابط المنصة في كل الدول والترويج لها ولأهميتها، وللدخول إلى هذه المنصة يمكن استخدام الرابط التالي: https://tamayyoz.mohe.gov.jo/