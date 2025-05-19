يوم مفتوح في جميع المدارس لعرض الإنجازات التربوية والتعليمية في عيد الاستقلال

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التربية والتعليم أن احتفالاتها بعيد الاستقلال الـ79 هذا العام ستتمحور حول الإنجاز، من خلال تنظيم “يوم مفتوح” في جميع المدارس لعرض أبرز ما تحقق من منجزات تربوية وتعليمية خلال العام الدراسي.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي صادر اليوم الاثنين، أن هذه الخطوة تأتي في إطار ترسيخ دور المؤسسة التربوية في تعزيز قيم المواطنة والانتماء، وتجسيد الروح الوطنية التي يبعثها عيد الاستقلال في نفوس الأردنيين. ولفتت إلى أن المدارس ستتحول في هذا اليوم إلى منصات للإبداع والتميز، يتم من خلالها عرض مشاريع الطلبة، ومبادرات المعلمين، والبرامج التطويرية المنفذة على مستوى المديريات.

وشددت الوزارة على أن جعل “الإنجاز” محورا للاحتفال يسهم في غرس قيمة العطاء والانتماء الحقيقي في نفوس الطلبة، ويعزز لديهم الإيمان بأن العمل الجاد هو السبيل لرفعة الوطن وازدهاره.

ويهدف “اليوم المفتوح” إلى تسليط الضوء على الجهود المبذولة داخل الميدان التربوي، وتعزيز التواصل بين المدرسة والمجتمع المحلي، من خلال دعوة أولياء الأمور وأبناء المجتمع للاطلاع على ما تحقق من إنجازات على الصعيد التربوي والأكاديمي والفني.

وتأتي هذه الفعاليات بالتزامن مع مرور عامين على إطلاق المبادرة الملكية “لمدرستي أنتمي”، وتعزيزا لقيم المواطنة الصالحة، وانتماء الطلبة لمدارسهم، وتنفيذا للدليل الإجرائي الخاص بالمبادرة، وترسيخا للنجاحات التي حققتها المدارس والطلبة، إضافة إلى تكريم الإسهامات المجتمعية في دعم البيئة المدرسية وتحسينها.

وسيتضمن “اليوم المفتوح” معارض طلابية، وعروضًا مسرحية وفنية ذات طابع وطني، إلى جانب جلسات حوارية ومبادرات تسلط الضوء على العمل الجماعي وروح الانتماء.

وفي ختام بيانها، أكدت وزارة التربية والتعليم التزامها بمواصلة دورها كمنارة مضيئة في مسيرة النهضة الوطنية التي انطلقت مع فجر الاستقلال، مشيرة إلى استمرارها في العطاء لتحقيق المزيد من التقدم في ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

كما أعلنت الوزارة أن احتفالها المركزي بعيد الاستقلال الـ79 سيُقام في التاسع والعشرين من أيار الجاري، بمشاركة مديريات التربية والتعليم كافة، وتحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت الحسين، إلى جانب احتفال آخر يُنظم بالتعاون مع نادي معلمي المفرق في منطقة أم الجمال بتاريخ السادس والعشرين من الشهر نفسه.