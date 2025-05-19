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طلبة “هندسة الطاقة المتجددة” يشاركون في مؤتمر علمي حول حلول الطاقة المتجددة

19 مايو 2025
طلبة “هندسة الطاقة المتجددة” يشاركون في مؤتمر علمي حول حلول الطاقة المتجددة

وطنا اليوم:شارك عدد من طلبة قسم هندسة الطاقة المتجددة في كلية الهندسة بجامعة فيلادلفيا في المؤتمر العلمي “الحلول المبتكرة في الطاقة المتجددة”، الذي أُقيم تحت رعاية وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس صالح الخرابشة، في رحاب الجامعة الألمانية الأردنية.
وشكّل المؤتمر فرصة متميزة للطلبة للاطلاع على أحدث الابتكارات والمستجدات في مجال الطاقة المستدامة، كما أسهم في تعزيز معارفهم من خلال مشاركتهم في حوارات غنية وجلسات نقاشية تناولت أبرز التحديات والحلول التقنية المستقبلية في قطاع الطاقة المتجددة.
وتميّز حضور طلبة قسم هندسة الطاقة المتجددة بتفاعلهم الإيجابي مع المحاضرات العلمية، وطرحهم لمداخلات واستفسارات أثرت النقاشات وأبرزت مستوى وعيهم وتحصيلهم الأكاديمي.
وأبدى الطلبة المشاركون حضورًا فاعلًا من خلال مداخلاتهم واستفساراتهم خلال الجلسات الحوارية، ما عكس مستوى وعيهم الأكاديمي واهتمامهم بتطورات القطاع الحيوي، معبرين عن تقديرهم لهذه التجربة التي أسهمت في تعزيز معارفهم وربط المفاهيم النظرية بالتطبيقات العملية


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