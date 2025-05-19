جامعة فيلادلفيا تواصل استقبال المشاركات في جوائز الإبداع والابتكار لعام 2025

وطنا اليوم:تواصل جامعة فيلادلفيا استقبال طلبات المشاركة في جوائز جامعة فيلادلفيا للإبداع والابتكار لعام 2025، في مجالات الكتابة، والترجمة، والاختراعات، والبرمجيات، والفنون.

وتشمل فئات الجوائز عدة مجالات منها: جائزة أحسن كتاب مؤلف، جائزة أحسن كتاب مترجم، جائزة أحسن اختراع، جائزة أحسن برمجية حاسوب، وجائزة أحسن عمل فني.

ودعت لجنة الجائزة المؤلفين والمترجمين والمخترعين والمبرمجين والفنانين الأردنيين إلى التقدم للمشاركة في هذه الجوائز، التي توفر لهم فرصة لتسليط الضوء على أعمالهم الإبداعية والمساهمة في إثراء المشهد الثقافي والتقني والفني في الأردن

وحددت لجنة الجائزة المُشكلة برئاسة الأستاذ الدكتور محمد عبيد الله وعضوية الأستاذ الدكتور رائدة خليل والأستاذ الدكتور قدري حمارشة، مجموعة من الشروط العامة للمشاركة في الجوائز، ومنها: أن تتميز الأعمال المقدمة بالأصالة والإبداع، وأن لا تكون منجزة قبل عام 2022، كما يُشترط أن لا تكون الأعمال المقدمة قد فازت بجوائز سابقة، وأنه لا يُسمح بتقديم أكثر من عمل واحد في نفس المجال

ودعت اللجنة الراغبين بالتسجيل والمشاركة ومعرفة التفاصيل إلى زيارة صفحة الجائزة على الموقع الإلكتروني للجامعة و ملء نماذج المشاركة لكل جائزة من خلال الرابط التالي: https://alumni.philadelphia.edu.jo/Author_Award/

يشار إلى أن الجوائز والمكافآت المالية قد تصل إلى ثلاثة آلاف دينار أردني للفائزين إلى جانب جوائز عينية تضاف إلى الحوافز المقدمة للمبدعين في كل فئة