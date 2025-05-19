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“تراب”… مسرحية توعوية في فيلادلفيا تسلّط الضوء على تغيّر المناخ والهجرة

19 مايو 2025
“تراب”… مسرحية توعوية في فيلادلفيا تسلّط الضوء على تغيّر المناخ والهجرة

وطنا اليوم:استضافت عمادة شؤون الطلبة في جامعة فيلادلفيا عرضًا مسرحيًا توعويًا بعنوان “تراب”، على مسرح كلية تكنولوجيا المعلومات، بتنظيم من وزارة البيئة والمنظمة الدولية للهجرة في عمّان، وبالتعاون مع الجامعة.
وتناولت المسرحية، التي قدّمها نخبة من الفنانين تحت إشراف المخرج عمر الضمور، موضوع الحراك البشري في سياق تغيّر المناخ، وتدهور البيئة، ومخاطر الكوارث، مسلطة الضوء على العلاقة بين التغير المناخي وأنماط التنقل البشري، إضافة إلى تشجيع الطلبة على التفكير في واقع المجتمعات المتأثرة بالتغير المناخي واستكشاف سبل التخفيف والتكيف مع تبعاته.
وهدفت المسرحية إلى تشجيع الطلبة على التفكير النقدي واستكشاف سبل التخفيف والتكيف مع تبعات التغير المناخي، من خلال أسلوب فني يجمع بين الرسالة التوعوية والمشاركة التفاعلية، لتعزيز الوعي البيئي والمجتمعي لدى الشباب، وتحفيزهم على التعامل الواعي مع التحديات البيئية الراهنة.
وشهدت المسرحية حضورًا لافتًا من طلبة الجامعة وعدد من الإداريين، وسط أجواء تفاعلية أثرت تجربة المشاهدة وساهمت في توسيع دائرة النقاش بين الطلبة.
وفي ختام العرض، أشاد عميد شؤون الطلبة الدكتور حسن الدباس بأهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تسهم في رفع وعي الشباب البيئي والمجتمعي، مؤكدًا على ضرورة استثمار طاقاتهم في القضايا ذات البعد البيئي.


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