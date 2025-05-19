دوريات أمنية ترافق قوافل الحجاج للمنافذ الحدودية

وطنا اليوم:حذر مندوبا إدارة السير والدوريات الخارجية من قيادة المركبات بمختلف أنواعها من قبل أشخاص غير مرخصين مشددين على أن ارتكاب هذه المخالفة من شأنه إلحاق الضرر بالسائق ومستخدمي الطريق.

وأكد ضابط عمليات الدوريات الخارجية في حديثه لإذاعة الأمن العام على البدء بتطبيق خطة أمنية لترفيق حجاج بيت الله الحرام من لحظة دخول المعابر الأردنية (البرية والبحرية والجوية) حتى وصولهم معابر العربية السعودية حفاظاُ على سلامتهم واستقبالهم داخل محطتين أمنيتين على الطرق الخارجية (الزميلة والشيدية) كمحطات استراحة.

وبين إنه واعتبارا من اليوم سيتم استقبال الحجاج من المعابر الحدودية باتجاه الديار المقدسة حيث تم تخصيص مجموعة من الدوريات على المعابر الحدودية سواء جسر الملك حسين لاستقبال الحجاج الفلسطينيين ومرافقتهم من جسر الملك حسين ولغاية المدورة وتم إنشاء خيمة ضيافة داخل محطة زميله الأمنية لاستقبالهم وتقديم واجب الضيافة وضمن اختصاص جمرك العقبة مرافقة الحجاج المصريين من العقبة ولغاية حدود المدورة حيث تم أيضا إنشاء خيمة ضيافة داخل محطة الشيدية الأمنية لاستقبالهم وتقديم واجب الضيافة.

من جانبه أكد مندوب إدارة السير على انتشار مجموعات السير على كافة الطرق الرئيسية ‏ومداخل العاصمة للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية ورفع المعيقات إن ‏وجدت‎.‎

وأضاف أنه تم التعامل خلال الفترة الصباحية مع التعطل اللحظي لبعض المركبات ضمن مناطق الاختصاص دون أن يكون لها أثر على انسيابية حركة السير

وأشار إلى أنه بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الماضية إلا أنه لم يتم التعامل مع أعطال للمركبات بسبب ارتفاع درجات الحرارة وهذا يدل على وعي المواطنين والتزامهم بالإرشادات المتعلقة بتفقد المركبة من الناحية الفنية والتزامهم بقواعد وأولويات المرور ودعا المواطنين إلى عدم ترك الأطفال داخل المركبات وعدم إغلاق نوافذ المركبات حفاظا على سلامتهم

وأكد على ضرورة التزام السائقين بالمسارب المخصصة وضرورة تحديد وجهة السائق لتفادي وقوع الحوادث والمحافظة على انسيابية حركة السير

من جانبه قال رئيس قسم سير غرب البلقاء الرائد ناصر الصفدي انه تم توزيع مجموعات السير منذ ساعات الصباح الباكر للتعامل مع الواقع المروري مضيفا انه لم يتم التعامل مع أي حادث مروري خلال الفترة الصباحية وخلال الساعات ال 24 ساعة الماضية

وأكد أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والإنسانية لتسهيل مروري حجاج بيت الله الحرام (عرب ال 48 ) عن طريق جسر الملك حسين باتجاه الديار المقدسة

ودعــا مندوبا إدارتي السير و الدوريات الخارجية في ظل ما تشهده المملكة من ارتفاع في درجات الحرارة إلى تفقد المركبات لتجنب تعطلها أثناء المسير وإلى الالتزام بقواعد ‏‏‏‏‏‏‏وأولويات المرور والالتزام بالسرعات المقررة والابتعاد عن المخالفات الخطرة ‏‏‏‏‏‏‏والابتعاد عن مشتتات الانتباه أثناء القيادة للمحافظة على انسيابية حركة السير ‏‏‏‏‏‏‏وللمحافظة على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، والى عدم التردد بالاتصال ‏‏‏‏‏‏‏على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة إلى ذلك مؤكدين الجاهزية ‏‏‏التامة ‏‏‏‏لتقديم المساعدة لمحتاجيها على خلال الأربع وعشرين ساعة