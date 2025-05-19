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المقاولين تبحث ملف استقدام العمالة في قطاع الإنشاءات

19 مايو 2025
المقاولين تبحث ملف استقدام العمالة في قطاع الإنشاءات

وطنا اليوم – عقدت  لجنة العمل في نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين اجتماعها الأول في النقابة اليوم برئاسة نائب النقيب الدكتور معروف الغنانيم، وذلك للتباحث حول ملف استقدام العمالة في قطاع الإنشاءات.

وقال نائب نقيب المقاولين الدكتور معروف الغنانيم، إن اللجنة ستُعنى بشؤون تنظيم ملف استقدام العمالة في قطاع الإنشاءات، وتنظيم واقع العمالة دون مواجهة أي مشاكل للمقاولين، مؤكداً بأن اللجنة ستنعقد بشكل دوري لبحث كافة الملفات والتحديات التي تواجه المقاول الأردني.

وحضر الاجتماع أعضاء الللجنة؛ أمين الصندوق المهندس رفيق مراد، ونائب أمين السر السيد محمد أبو عجلان، ونائب أمين الصندوق فوزي الكوز، والأعضاء المهندس غسان المرايات والمهندس محمد الجعار.


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