انحسار الكتلة الهوائية الحارة الاثنين.. إليكم حالة الطقس حتى

القائمة

التاج الإخباري

بحث عن

وطنا اليوم – تنحسر الكتلة الهوائية الحارة، الاثنين، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء معتدلة في معظم المناطق، وحارة نسبيًا في مناطق الأغوار والبادية والبحر الميت والعقبة.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا، وفق دائرة الأرصاد الجوية.

ليلاً، تكون الأجواء لطيفة في الجبال ومعتدلة في باقي المناطق.

الثلاثاء، تكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيًا في باقي المناطق، مع ظهور بعض السحب على ارتفاعات متوسطة وعالية.

ليلاً، تميل الأجواء إلى البرودة في المرتفعات العالية، وتبقى لطيفة في باقي المناطق.

الأربعاء، يطرأ استقرار نسبي على الأجواء، حيث تكون معتدلة في المرتفعات والسهول، وحارة نسبيًا في مناطق الأغوار والبادية والعقبة.

وخلال ساعات الليل، تكون الأجواء لطيفة فوق الجبال ومعتدلة في باقي المناطق، مع رياح خفيفة السرعة.