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كلية التمريض تحتفل باليوم العالمي للتمريض

25 ثانية ago
كلية التمريض تحتفل باليوم العالمي للتمريض

وطنا اليوم:أقامت كلية التمريض في جامعة فيلادلفيا، مؤخرًا، احتفالًا بمناسبة اليوم العالمي للتمريض، الذي يصادف الثاني عشر من أيار من كل عام، بحضور رئيس قسم التمريض في الكلية الدكتور طلال عياصرة، نيابةً عن عميد الكلية، وبمشاركة أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، إلى جانب حشد كبير من الطلبة.
استُهِل الحفل بكلمة ألقاها الدكتور عياصرة، رحّب فيها بالحضور، ووجّه تحية فخر واعتزاز إلى الكوادر التمريضية في جميع أنحاء العالم، مشيدًا بدورهم الإنساني والمهني في خدمة المجتمعات، لا سيّما في أوقات الأزمات والتحديات الصحية، داعيًا إلى تعزيز مكانة التمريض في مختلف القطاعات الصحية، وتحفيز الطلبة على مواصلة مسيرتهم التعليمية والمهنية بروح العطاء والمسؤولية.
وشهد الحفل فقرات فنية وثقافية متنوعة، من أبرزها سكتشات تمثيلية وعروض إبداعية قدّمها طلبة الكلية، عبّرت عن أهمية مهنة التمريض ودورها الحيوي في منظومة الرعاية الصحية. كما ألقى عدد من الطلبة كلمات مؤثرة أعربوا فيها عن فخرهم بالانتماء لهذه المهنة النبيلة.
وفي ختام الحفل، كرم الدكتور طلال عياصرة الطلبة الأوائل في الكلية، تقديرًا لإنجازاتهم الأكاديمية، وتشجيعًا لهم على الاستمرار في التميز والعطاء.
يُذكر أن اليوم العالمي للتمريض يُعد مناسبة للاحتفاء بمساهمات الممرضين والممرضات حول العالم، وتسليط الضوء على الدور المحوري الذي يؤدونه في تحسين جودة الرعاية الصحية.


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