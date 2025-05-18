زيارة ميدانية لتطوير برامج التدريب العملي لطلبة التغذية السريرية

وطنا اليوم:في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والمراكز الصحية، نفّذ قسم التغذية السريرية والحميات في كلية العلوم الطبية المساندة بجامعة فيلادلفيا زيارة ميدانية إلى كل من الخدمات الطبية الملكية والمستشفى السعودي، وذلك بهدف بحث سبل التعاون المشترك في مجال تدريب طلبة الكلية خلال الفصل الدراسي الصيفي 2025.

وجاءت الزيارة ضمن استراتيجية الكلية الهادفة إلى ربط التعليم الأكاديمي بالتطبيق العملي، ورفع كفاءة الطلبة المهنية من خلال التدريب الميداني في مؤسسات صحية مرموقة، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على تلبية متطلبات سوق العمل.

وضم الوفد الزائر كلاً من الدكتورة دانة العمري، عضو هيئة التدريس والمسؤولة عن التدريب الصيفي، والدكتورة غدير عثمان، بالإضافة إلى المهندستين هبة كراسنة وتقى الخشمان، حيث التقى الوفد بعدد من المسؤولين في الجهات المستضيفة، وجرى مناقشة آلية التدريب المعتمدة، وتحديد الاحتياجات التدريبية، وبحث تفاصيل توقيع اتفاقيات التعاون الرسمية التي تضمن تنفيذ برامج تدريبية وفق أعلى المعايير المهنية، بما يعزز من جودة مخرجات التعليم والتدريب في الجامعة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية كلية العلوم الطبية المساندة في جامعة فيلادلفيا الهادفة إلى تعزيز فرص التدريب العملي النوعي، وتوطيد العلاقات مع المؤسسات الصحية الوطنية الرائدة.