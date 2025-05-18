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فريق جامعة فيلادلفيا يحقق مراكز متقدمة في بطولة اختراق الضاحية للجامعات الأردنية

دقيقتان ago
فريق جامعة فيلادلفيا يحقق مراكز متقدمة في بطولة اختراق الضاحية للجامعات الأردنية

وطنا اليوم:حقق فريق جامعة فيلادلفيا مراكز متقدمة في بطولة سباق اختراق الضاحية التي ينظمها الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية، والتي أُقيمت على ملاعب جامعة الشرق الأوسط بمشاركة (21) جامعة حكومية وخاصة منتسبة للاتحاد.
وأثبت الفريق تميزًا لافتًا في هذا الحدث الرياضي الهام، حيث تمكن من تحقيق نتائج متميزة ومراكز متقدمة في السباق، ما يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الجامعة في تطوير قدرات طلبتها في مختلف المجالات الرياضية.
وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص جامعة فيلادلفيا على تشجيع الأنشطة اللامنهجية وتوفير بيئة حاضنة للطلاب الموهوبين في المجالات الرياضية، مما يعزز من مكانتها كإحدى الجامعات الرائدة في دعم الرياضة الجامعية.


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