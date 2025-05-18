46.1 أعلى درجة حرارة مئوية سجلت في الأردن السبت

وطنا اليوم:سجلت محطة رصد الباقورة اليوم السبت، أعلى درجة حرارة على مستوى المملكة، بلغت 46.1 درجة مئوية، تلتها العقبة بـ45.0 درجة مئوية، ثم دير علا بـ 44.8 درجة مئوية، فيما سجلت محطة مطار عمان المدني39.0 درجة مئوية.

وقال مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد آل خطاب، إن المملكة شهدت نهار اليوم السبت، ارتفاعاً ملحوظاً على درجات الحرارة، تجاوزت معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وسُجلت درجات حرارة مرتفعة في عدد من محطات الرصد الجوي التابعة للإدارة.

وأشار آل خطاب إلى أن أعلى عشر درجات حرارة مسجلة اليوم، في محطات الرصد الجوي، متمثلة بمحطة رصد الباقورة 46.1، والعقبة 45, ودير علا 44.8، غور الصافي 41.1، الخالدية 40.5، الزرقاء 40، والرمثا 39.9، مطار الملكة علياء 39، مطار عمان المدني 39، والأزرق 39 درجة مئوية.