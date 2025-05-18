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عشرات الشهداء بغزة وعمليات لافتة للمقاومة ضد الاحتلال

56 ثانية ago
عشرات الشهداء بغزة وعمليات لافتة للمقاومة ضد الاحتلال

وطنا اليوم:أفادت مصادر أن 78 شهيدا سقطوا جراء القصف الإسرائيلي على شمال ووسط وجنوب قطاع غزة منذ منتصف الليل، في حين كشفت المقاومة الفلسطينية عن عمليات نوعية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في القطاع.
وقالت المصادر ذاتها إن 36 شهيدا سقطوا في غارات إسرائيلية استهدفت خياما النازحين ومنزلا في مواصي خان يونس جنوبي القطاع ، كما ارتفع عدد ضحايا قصف إسرائيلي لمنزل في بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس إلى 4 شهداء.
كما صعدت قوات الاحتلال من قصفها لمناطق متعددة في جنوب القطاع، خصوصا في شرق وغرب المدينة.
وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أمس أن معدل غارات الاحتلال على قطاع غزة اليوم بلغ غارة كل 4 دقائق. وأشارت إلى أن وتيرة الغارات أعلى حتى من تلك التي سجلت عشية العملية البرية في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
في هذه الأثناء قالت المقاومة الفلسطينية إنها اشتبكت بأسلحة رشاشة مع قوة إسرائيلية تحصنت بمنزل في حي الشجاعية، مما أدى لمقتل وإصابة جنديين قبل 5 أيام، كما تم إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية من طراز “سوبر هيرون” الإستراتيجية المذخرة، باستخدام الوسائط النارية المناسبة أثناء تحليقها في سماء مدينة غزة.
وترتكب إسرائيل بدعم أميركي مطلق منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية وحرب تجويع في قطاع غزة خلفت نحو 173 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.


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