أمين عام وزارة الشباب يشارك شباب مليح في جلسة تدريبية حول ” صناعة المحتوى الإعلامي والوصول إلى فرص العمل عبر مواقع التواصل الإجتماعي”

وطنا اليوم_

شارك أمين عام وزارة الشباب الدكتور مازن أبو بقر، مجموعة من الشباب أعضاء مركز شباب مليح في محافظة مأدبا، خلال الجلسة التدريبية التي ينظمها المركز حول “صناعة المحتوى الإعلامي وآليات البحث و الوصول إلى فرص العمل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي”.

وخلال الورشة، حاور أبو بقر الشباب المشاركين حول أبرز احتياجات المراكز الشبابية والبرامج التي تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم وآليات تفعيل العمل الشبابي في المحافظة، مبينًا

خطة الوزارة في تفعيل المراكز الشبابية، من خلال تطوير البرامج التي تقدمها والتي استهلت بتنفيذ حزمة من البرامج التدريبية في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية والمرافقين السياحيين، والتي شهدت مشاركة شبابية واسعة.

بدورهم أوصى الشباب المشاركون بتعزيز برامج الحزمة التدريبية وبرامج اللغة الإنجليزية وبرامج تمكين الشباب في المجال السياحي، وتوفير المعدات الرياضية اللازمة لألعاب التايكواندو والملاكمة.

وأوعز أبو بقر، بمتابعة احتياجات المراكز الشبابية في المحافظة، وتوفير الأدوات والمعدات الرياضية، وتعزيز تنفيذ برامج الحزمة التدريبية خلال المرحلة الثانية في مركز شباب مليح والمراكز الشبابية في المحافظة ، مشددا على أهمية إشراك الشباب في وضع الخطط وتنفيذ البرامج التي تلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم.

وعلى هامش الجلسة التدريبية تفقد أبو بقر، عددًا من المرافق الشبابية والرياضية في المحافظة تخللها زيارة مركز شباب وشابات مادبا، ومدينة الأمير هاشم للشباب، حيث تفقد مرافق المدينة والتي تضم صالات رياضية وملاعب والمسبح ومركز اللياقة والنزل السياحي. مؤكدًا على ضرورة تهيئة المرافق الرياضية واستدامتها بما يخدم الحركة الرياضية والشبابية وأبناء المجتمع المحلي.