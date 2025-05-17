إطلاق دورة تدريبية في صناعة المحتوى وإدارة منصات التواصل الاجتماعي

وطنا اليوم – أطلقت هيئة شباب كلنا الأردن، الذراع الشبابي لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، في محافظة مادبا، دورة تدريبية متخصصة بعنوان “صناعة المحتوى وإدارة منصات التواصل الاجتماعي”، بمشاركة 25 شاباً وشابة. وقال منسق الهيئة في مادبا، الدكتور حسن الشوابكة، إن هذه الدورة تأتي في إطار جهود الهيئة لتمكين الشباب وتنمية مهاراتهم الإنتاجية والتسويقية، بما يسهم في تعزيز فرصهم الاقتصادية وخلق مصادر دخل إضافية، إلى جانب تعزيز مفاهيم ريادة الأعمال والتسويق الرقمي. وأضاف الشوابكة أن تمكين الشباب في مجالات العصر التكنولوجي، خصوصاً المحتوى الرقمي، أصبح من الضرورات التي تتطلبها سوق العمل الحديثة. من جانبه، أوضح المدرب محمد الجاعوني أن الدورة تهدف إلى تدريب المشاركين على مهارات صناعة المحتوى وإدارة منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تقنيات صناعة الفيديو والمونتاج، واختيار المحتوى الملائم للنشر بما يعزز جودة الرسائل الإعلامية ويزيد من فرص التفاعل والإنتاجية. وأشار إلى أن الدورة تسعى إلى صقل مهارات الشباب العملية وتأهيلهم لسوق العمل الرقمي المتسارع، بما يتيح لهم فرصاً أكبر للاستقلال المالي والمساهمة الفاعلة في مجتمعاتهم. يُذكر أن هذه الدورة تندرج ضمن محور “بناء القدرات والتدريب”، أحد محاور عمل الهيئة، والذي يهدف إلى تطوير قدرات الشباب في مختلف مجالات الحياة، ودعمهم لاستثمار طاقاتهم وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً.