بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

وزيرة التنمية الإجتماعية تسلّم مسكناً للحاجة وضحى الشهاب بعد الإنتهاء من إنشاءه وتجهيزه وتأثيثه بالكامل

25 ثانية ago
وزيرة التنمية الإجتماعية تسلّم مسكناً للحاجة وضحى الشهاب بعد الإنتهاء من إنشاءه وتجهيزه وتأثيثه بالكامل

وطنا اليوم_‏سلّمت وزيرة التنمية الإجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم السبت، مسكناً تم إنشاؤه وتجهيزه وتأثيثه بالكامل للحاجة وضحى الشهاب في منطقة النبي هود بمحافظة جرش، والتي سبق وأن تابعتها وزارة التنمية الإجتماعية.

‏وقالت وزارة التنمية الإجتماعية أن دولة رئيس الوزراء د. جعفر حسان كان قد أوعز في حينه بتأمين مسكن للحاجة وضحى، بناءًا على تقرير تم رفعه من الوزارة، حيث تم توفير الرعاية الصحية والطبية الشاملة لها من خلال الخدمات الطبية الملكية، في جميع الاختصاصات التي تحتاجها، إلى جانب تلبية جميع إحتياجاتها، وبما يوفر الحياة الكريمة لها، حيث أجريت لها الفحوصات الطبية وعمليتين في كلتا عينيها، وتأمينها بالعلاجات والمستلزمات، وتقديم المساعدات العينية والنقدية لها.

‏إلى ذلك، أكدت الوزارة على أن الخدمات الاجتماعية المقدمة لكبار السن هي جزء من الدور الذي تقوم به حيال الفئات المستهدفة من برامجها، والتي تعمل الحكومة على تحسينها وتطويرها بصورة مستمرة، بما يضمن صون الكرامة الإنسانية والحياة الكريمة للفئات الأكثر حاجة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:00

أورنج الأردن تعزز الإيجابية وتمكّن المواهب الرياضية من الانطلاق إلى العالمية ضمن رعايتها لتحدي الأسطورة كاسياس

15:45

الجغبير : مشاركة أردنية في المعرض الدولي للبناء في دمشق

15:35

زين تواصل دعمها للسياحة بالتعاون مع الموسيقار طلال أبو الراغب

15:16

إطلاق دورة تدريبية في صناعة المحتوى وإدارة منصات التواصل الاجتماعي

14:01

تمريض عمان الأهلية تحتفل باليوم العالمي للتمريض بسلسلة فعاليات توعوية وإنسانية

13:58

وفد من الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي (DAAD) يزور عمان الأهلية لبحث آفاق التعاون الأكاديمي

13:39

حزب الميثاق الوطني يطلق مؤتمر الميثاق الاقتصادي الأول تحت شعار “رؤية اقتصادية مستقبلية، مستدامة”

12:16

منتدى الاعتدال للفكر والثقافة يعقد مؤتمره الدولي الأول في جامعة اربد الأهلية الثلاثاء القادم

12:12

العمل”: التغييرات على مهنة “عامل نظافة” خاصة بالعمالة غير الأردنية في العمارات السكنية فقط 

11:48

قلق إسرائيلي من اتفاق نووي “سريع” بين أميركا وإيران

11:11

تجارة الأردن : تفعيل مجلس الأعمال الأردني القبرصي

10:36

فريق جامعة فيلادلفيا يحقق مراكز متقدمة في بطولة اختراق الضاحية للجامعات الأردنية

وفيات
وفيات الجمعة 16-5-2025وفيات الخميس 15-5-2025وفيات الأربعاء 14-5-2025وفيات الثلاثاء 13-5-2025وفيات الأحد 11-5-2025