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الجغبير : مشاركة أردنية في المعرض الدولي للبناء في دمشق

38 ثانية ago
الجغبير : مشاركة أردنية في المعرض الدولي للبناء في دمشق

وطنا اليوم_الجغبير: وفد صناعي يبحث تعزيز التبادل التجاري مع سوريا

 

قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، ان 25 شركة صناعية اردنية ستشارك في المعرض الدولي للبناء الذي سيقام في العاصمة السورية خلال الفترة 27 – 31 الشهر الحالي بتنظيم من غرفة صناعة عمان.

 

وأوضح الجغبير ان الشركات الصناعية المشاركة في المعرض تمثل قطاعات مرتبطة باعادة الاعمار، مثل البنية التحتية، مواد البناء، ولطاقة، إلى جانب الصناعات الهندسية التي يحظى فيها الأردن بقدرات تنافسية كبيرة.

 

 

واضاف الجغبير انه سيتم تنظيم وفد صناعي على هامش اعمال المعرض يضم ممثلين لشركات صناعية تعمل في عدة قطاعات صناعية، لبحث عقد شراكات تجارية واقامة صناعات تكاملية، حيث سيتضمن جدول الزيارة لعقد لقاءات عمل مع عدد من الوزارات والمؤسسات المعنية بالتبادل التجاري بين البلدين.

 

وأكد الجغبير أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسوريا، في ظل ما يربط الأردن بسوريا من مصالح مشتركة وروابط تاريخية، لافتًا إلى أن أي تخفيف في القيود المفروضة على حركة البضائع والتحويلات المالية سيُسهم في تسهيل تدفق السلع والخدمات، ويعزز البيئة الاستثمارية على جانبي الحدود.

 

وأعرب الجغبير عن أمله في عودة الصادرات الأردنية الى سوريا الى مستوياتها التاريخية في عام 2011، والتي كانت تزيد عن 181 مليون دينار، مع تفاؤله بتحسن الحركة التجارية خلال الفترة الأخيرة ووصول الصادرات الأردنية الى أكثر من 13 مليون دينار اول شهرين من العام الحالي بارتفاع بأكثر من 40% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2024.

 

وشدد الجغبير على أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الصناعي في هذه المرحلة، موضحًا أن الأردن يتمتع بموقع جغرافي يؤهله ليكون محطة لوجستية محورية لتوريد البضائع إلى سوريا ولبنان وحتى تركيا، وهو ما يعزز من مكانة الأردن كممر تجاري إقليمي، ويدعم عودة صادراته إلى أسواق الجوار عبر الأراضي السورية.


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