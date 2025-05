تمريض عمان الأهلية تحتفل باليوم العالمي للتمريض بسلسلة فعاليات توعوية وإنسانية

وطنا اليوم _احتفالاً باليوم العالمي للتمريض، نظّمت كلية التمريض بجامعة عمان الاهلية مجموعة من الفعاليات المتميزة التي عكست التزامها برسالتها الإنسانية والمجتمعية، بمشاركة فعالة من عميدة الكلية، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وطلبة الكلية.

واستهلّت الكلية احتفالها بتنظيم فعالية توعوية بعنوان نبض الصحة من قلب التمريض وذلك بالتعاون مع نادي “نبض”، حيث قام طلبة كلية التمريض بزيارة رئيس جامعة عمان الاهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان في بداية الفعالية التي استهدفت طلبة وموظفي جامعة عمان الأهلية، وتضمنت توزيع نشرات صحية توعوية حول التغذية السليمة وأهمية النشاط البدني، بالإضافة إلى تقديم خدمات قياس العلامات الحيوية (ضغط الدم، مستوى السكر، الوزن، الطول، ومؤشر كتلة الجسم) ، كما شملت الفعالية مسابقة صحية تفاعلية وجوائز رمزية للمشاركين، إلى جانب نشاط إنساني عبّر فيه الطلاب عن امتنانهم لكليتهم ولمهنة التمريض من خلال كتابة رسائل شكر وكلمات دعم للممرضين .

كما نظّم مركز صحة المرأة زيارة إلى دار سمير شما لرعاية كبار السن بإشراف الدكتورة منى النسور وطلبة كلية التمريض وتضمنت الزيارة تنشيط الذاكرة لتحسين الصحة النفسية لدى كبار السن، وذلك للتأكيد على البعد الإنساني لمهنة التمريض وأثرها المجتمعي النبيل..

وفي سياق متصل، شاركت عميدة الكلية الاستاذ الدكتور ايمان النزلي وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية في اليوم العلمي الأول لكلية التمريض بجامعة الشرق الأوسط والذي أقيم تحت عنوان ” الاتجاهات المستقبلية في تعليم وممارسة التمريض: تعزيز وجهات النظر القائمة على الكفايات “وخلال هذا الحدث، قدم الدكتور مهند الدقس ورقة علمية بعنوان:

Transforming Clinical Nursing Education Online: Lessons from COVID-19 and Future Prospects with AI Integration.

والتي سلطت الضوء على التحول الرقمي في التعليم السريري للتمريض ودور الذكاء الاصطناعي في تطويره.