بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

وفد من الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي (DAAD) يزور عمان الأهلية لبحث آفاق التعاون الأكاديمي

10 ثواني ago
وفد من الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي (DAAD) يزور عمان الأهلية لبحث آفاق التعاون الأكاديمي

وطنا اليوم_استقبلت جامعة عمان الأهلية وفداً من الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي (DAAD) في الأردن، وذلك في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي وتوسيع فرص التبادل العلمي بين الجامعة والمؤسسات التعليمية في ألمانيا.

وترأست الوفد الزائر البروفيسورة هبة الله فتحي، المديرة الإقليمية للهيئة، برفقة الآنسة أماني قسيس، مسؤولة الفعاليات والمعلومات في المكتب الإقليمي.

وكان في استقبال الوفد نيابةً عن رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور بشار الطراونة، عميد كلية الهندسة / عميد كلية التعليم التقني، والدكتورة فيروز أبو سويلم، مديرة مركز الارتباط العالمي، والمهندس أحمد الحوراني، مدير وحدة التسويق والاتصال، والسيدة ريم عبد رئيس قسم التواصل والشراكات الدولية في مركز الارتباط العالمي.

وقد ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك، خصوصاً في المجالات الأكاديمية وتمكين الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية من الاستفادة من فرص الدراسة والبحث في الجامعات الألمانية.

وتخللت الزيارة جولة ميدانية في مرافق الجامعة، تبعها عقد جلسة تعريفية في مركز الحوراني، حضرها عدد من طلبة الجامعة والمهتمين بالاطلاع على الفرص الأكاديمية التي تقدمها الهيئة، لا سيما برامج المنح الدراسية والبحثية المتاحة في ألمانيا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:39

حزب الميثاق الوطني يطلق مؤتمر الميثاق الاقتصادي الأول تحت شعار “رؤية اقتصادية مستقبلية، مستدامة”

12:16

منتدى الاعتدال للفكر والثقافة يعقد مؤتمره الدولي الأول في جامعة اربد الأهلية الثلاثاء القادم

12:12

العمل”: التغييرات على مهنة “عامل نظافة” خاصة بالعمالة غير الأردنية في العمارات السكنية فقط 

11:48

قلق إسرائيلي من اتفاق نووي “سريع” بين أميركا وإيران

11:11

تجارة الأردن : تفعيل مجلس الأعمال الأردني القبرصي

10:36

فريق جامعة فيلادلفيا يحقق مراكز متقدمة في بطولة اختراق الضاحية للجامعات الأردنية

10:35

كلية التمريض تحتفل باليوم العالمي للتمريض

09:31

إدارة ترمب ناقشت مع ليبيا نقل الفلسطينيين من غزة

08:30

جيش الاحتلال يعلن بدء عملية عسكرية واسعة جديدة في غزة

01:00

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي آل شقم

20:44

الأمن العام: ما يثار عن وجود حدث أمني في منطقة الرابية غير صحيح

20:19

العمل : 3 بنود تغيرت في نظام رسوم تصاريح العمل الجديد

وفيات
وفيات الجمعة 16-5-2025وفيات الخميس 15-5-2025وفيات الأربعاء 14-5-2025وفيات الثلاثاء 13-5-2025وفيات الأحد 11-5-2025