وفد من الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي (DAAD) يزور عمان الأهلية لبحث آفاق التعاون الأكاديمي

وطنا اليوم_استقبلت جامعة عمان الأهلية وفداً من الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي (DAAD) في الأردن، وذلك في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي وتوسيع فرص التبادل العلمي بين الجامعة والمؤسسات التعليمية في ألمانيا.

وترأست الوفد الزائر البروفيسورة هبة الله فتحي، المديرة الإقليمية للهيئة، برفقة الآنسة أماني قسيس، مسؤولة الفعاليات والمعلومات في المكتب الإقليمي.

وكان في استقبال الوفد نيابةً عن رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور بشار الطراونة، عميد كلية الهندسة / عميد كلية التعليم التقني، والدكتورة فيروز أبو سويلم، مديرة مركز الارتباط العالمي، والمهندس أحمد الحوراني، مدير وحدة التسويق والاتصال، والسيدة ريم عبد رئيس قسم التواصل والشراكات الدولية في مركز الارتباط العالمي.

وقد ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك، خصوصاً في المجالات الأكاديمية وتمكين الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية من الاستفادة من فرص الدراسة والبحث في الجامعات الألمانية.

وتخللت الزيارة جولة ميدانية في مرافق الجامعة، تبعها عقد جلسة تعريفية في مركز الحوراني، حضرها عدد من طلبة الجامعة والمهتمين بالاطلاع على الفرص الأكاديمية التي تقدمها الهيئة، لا سيما برامج المنح الدراسية والبحثية المتاحة في ألمانيا.