منتدى الاعتدال للفكر والثقافة يعقد مؤتمره الدولي الأول في جامعة اربد الأهلية الثلاثاء القادم

وطنا اليوم – يرعى معالي العين السيد جمال الصرايرة /نائب رئيس الوزراء الاسبق يوم الثلاثاء القادم في جامعة اربد الأهلية حفل افتتاح المؤتمر الدولي الأول لمنتدى الاعتدال للفكر والثقافة الذي ينظمه المنتدى بالتعاون مع رابطة علماء الاردن وجامعة أربد الاهليه تحت شعار “المدخل التربوي للنهوض الحضاري”.

ويناقش المؤتمر على مدى يومين ٣١ ورقه علمية بمشاركة ٤٣ باحثاً من جامعة لندن، والمغرب والجزائر والعراق ومصر وتركيا إضافة للباحثين الأردنيين وكذلك مناقشة دور التربية في النهضة الحضارية في فكر رائد التربية الإسلامية العلامة ماجد عرسان الكيلاني.

ويهدف المؤتمر الى توضيح دورالنهضة التي تمثل هاجساً للأمم والشعوب ولاسيّما التي كان لها تاريخ مجيد بالنهوض الحضاري، وينشغل سراة القوم وقادة الفكر في إعادة الألق والريادة لأممهم، وقد أنبرى العديد من علماء الأمة الإسلامية لدراسة أسباب التراجع في الوقت الذي تقدم فيه الآخرون، وسلكوا في ذلك مداخل شتى ومناهج متنوعة، ومن بين هؤلاء العلاَّمة الأستاذ الدكتور ماجد عرسان الكيلاني (1937- 2015) الذي نذر حياته العلمية لإرساء نظرية تربوية رائدة لتحقيق نهضة الأمة وسعادة الإنسانية، بمنهج عميق، وفكر شمولي، ورؤية أصيلة، وجمع فيها بين الجهد التنظيري والتطبيقي، وهي جديرة بأن يتم اختبارها وتطبيقها واستثمارها على أرض الواقع، بهدف الوصول إلى التمكين للأمة واسترداد دورها في تحقيق الشهود الحضاري، ومن هنا يأتي هذا المؤتمر كمبادرة تسهم في تحديد مسارات الإصلاح والنهوض للأمة من منطلق تربوي، مستهديا برؤية نورانية لعالم فذ هو العلامة الكيلاني رحمه الله.

كما يهدف المؤتمر الى تكريم العالم الذي يجعل من رسالته العلمية سبيلاً لنهضة الأمة و تأكيد أهمية المدخل التربوي في نهضة الأمة وتعميق النظر في المشروع الإصلاحي للكيلاني، في سياق القراءة التربوية البناءة.

والكشف عن منظومة فقه سنن التغيير والإصلاح من منظور تربوي.

ومحاولة نقد واقعنا التربوي في ضوء ما كتبه الكيلاني من أجل النهوض والتقدم.