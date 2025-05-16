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زراعة الأغوار الشمالية تدعو لتنظيم الري لمواجهة موجة الحر المتوقعة

دقيقتان ago
زراعة الأغوار الشمالية تدعو لتنظيم الري لمواجهة موجة الحر المتوقعة

وطنا اليوم:دعت مديرية زراعة الأغوار الشمالية، اليوم الجمعة، المزارعين إلى تنظيم عمليات الري ومتابعة الري التكميلي للمزروعات على فترات متقاربة لمواجهة موجة الحر المتوقعة خلال الأيام المقبلة.
وقال مدير المديرية المهندس محمد النعيم، إن على المزارعين مواصلة الري على فترات منتظمة خلال ساعات الصباح الباكر والمساء، والابتعاد عن التسميد خلال الفترة الحالية، للمحافظة على نسبة الرطوبة في التربة، والتقليل من أثر التبخر لضمان عدم تأثر المزروعات، خاصة الشجرية مثل الحمضيات والموز خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.
وأوضح أهمية تفقد شبكات الري داخل المزارع، مشيرًا إلى أن الظروف المائية تتطلب اتباع وسائل الري الحديثة بالتنقيط لتوفير مياه الري ومنح الزراعات احتياجاتها الفعلية من المياه لتحسين جودة المنتجات.
ودعا مربي المواشي إلى توفير مظلات واقية من أشعة الشمس المباشرة، خاصة في ساعات الظهيرة، وتوفير كميات مياه كافية، والتوقف عن إعطاء الأعلاف المركزة للماشية خلال ارتفاع درجات الحرارة في أوقات النهار.
وأشار النعيم إلى ضرورة قيام مربي النحل بتظليل الخلايا وزيادة تهويتها من خلال وضع عاسلات فارغة، وطلاء الخلايا بالشيد الأبيض، ورش الماء حول الخلايا، وتوفير المياه الباردة حول المناحل للحيلولة دون تضررها في الأجواء الحارة.


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