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أكثر من 3 آلاف مشارك ببرنامج “أردننا جنة” الجمعة

22 ثانية ago
أكثر من 3 آلاف مشارك ببرنامج “أردننا جنة” الجمعة

وطنا اليوم:وصل عدد المشاركين ببرنامج “أردننا جنة” الجمعة 3005 مشاركين يتم نقلهم عبر 69 حافلة سياحية متخصصة، ضمن فعاليات البرنامج الوطني “أردننا جنة 2025”.
وقالت صفحة البرنامج عبر “الفيسبوك” إن فريق عمل برنامج “أردننا جنة” من وزارة السياحة والجمعيات السياحية يواصلون تقديم التسهيلات اللازمة للمشاركين بالبرنامج.
ووفق الصفحة ينطلق المشاركون اليوم ليستمتعوا بجمال الأردن ومعالمه الساحرة.
وكان مجلس الوزراء قرر، الموافقة على تغطية تكلفة الرحلات التي سيتم تنظيمها للمشاركين ضمن برنامج “أردننا جنة” وذلك حتى تاريخ 13 كانون الأول 2025، وإعفاء المواطنين الأردنيين من رسوم الدخول للمواقع الأثرية، وإعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة المشاركين في البرنامج من تكلفة الرحلة. ويأتي القرار بهدف تحفيز وتنشيط السياحة الداخلية، وتشجيع المواطنين على زيارة العشرات من الوجهات السياحية من خلال برنامج “أردننا جنة” الذي يوفر أنماطا سياحية متنوعة ومختلفة، وتجربة سياحية فريدة، وتمكين المجتمعات المحلية، ودعم القطاع السياحي.
يوفر البرنامج نقلا مجانيا من خلال حافلات نقل سياحية مجهزة وحديثة تنطلق من جميع محافظات المملكة نحو الوجهات السياحية الموجودة في البرنامج، التي يتم توفيرها من خلال وزارة السياحة والآثار، وكذلك تخصيص دليل سياحي مرافق لكل حافلة، بالإضافة إلى توفير وجبات الطعام.


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