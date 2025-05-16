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الأمن: ضبط أطراف مشاجرة بين أحداث في بيادر وادي السير

دقيقتان ago
الأمن: ضبط أطراف مشاجرة بين أحداث في بيادر وادي السير

وطنا اليوم:قال مصدر أمني، الجمعة، إن مشاجرة وقعت بين مجموعة من الأحداث في الـ12 من أيار الجاري بمنطقة بيادر وادي السير (فيديو جرى تداوله) إثر خلافات ببنهم.
وأضاف المصدر في بيان، أنه نتج عن المشاجرة إصابة واحدة جرى إسعافها إلى المستشفى ووصفت حالتها بالمتوسطة اثر تعرض الشاب للاعتداء من قبل مجموعة من الأحداث.
وأوضح أنه تم ضبط جميع أطراف المشاجرة وتحويلهم للجهات المختصة.


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