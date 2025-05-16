باحثات ومتفوقات في ميادين العلم والطب ينتصرن على السرطان بالعلم والإرادة

استعرضن تجاربهن في جلسة حوارية بالمكتبة الوطنية

وطنا اليوم – عقد البرنامج الأردني لسرطان الثدي بمؤسسة ومركز الحسين للسرطان، جلسة حوارية تحت عنوان “قوة العلم… وقوة الإرادة ناجيات في مجال العلوم”، وذلك في دائرة المكتبة الوطنية.

أدارت الجلسة الدكتورة ريم العجلوني، مديرة البرنامج، واستضافت نخبة من الباحثات الأردنيات الرائدات اللواتي تحدين مرض السرطان واستمرين في مسيرتهن العلمية والمهنية بإصرار وعزيمة.

وشاركت في الحديث كل من الدكتورة عبير عناب، والأستاذة الدكتورة عبير البواب، ومعالي الدكتورة لينا شبيب، حيث قدمن نماذج حية وقصصًا مؤثرة لسيدات جمعن بين التفوق العلمي وقوة الإرادة في مواجهة المرض.

وأكدت المتحدثات خلال الجلسة على أن الألم لا يمكن أن يعيق التفوق العلمي، وأن المرأة قادرة على أن تكون محاربة وباحثة في آن واحد. واستعرضن رحلتهن من معاقل البحث العلمي إلى غرف العلاج، ومن لحظات الضعف الإنساني إلى قمم الإنجاز المهني، ليقدمن شهادة حية على انتصار العلم والإرادة على المرض.

وهدفت الجلسة إلى تسليط الضوء على العمق الإنساني لتجربة السرطان، والعلاقة التكاملية بين المعرفة العلمية والتجربة الشخصية للمريض، بالإضافة إلى كسر الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالمرض وتعزيز الحوار المجتمعي حول أهمية الدعم النفسي والاجتماعي والصحي، خاصة في السياق الثقافي الأردني.

وتناولت الجلسة محاور متنوعة شملت أهمية الدعم النفسي والاجتماعي للمرضى، والتحديات النفسية والاجتماعية التي تواجهها المرأة المصابة بالسرطان، وتأثير الخلفية العلمية على رحلة العلاج والتعافي، بالإضافة إلى رؤى واقتراحات لتحسين التعامل مع مرضى السرطان في الأردن.

وشهدت الجلسة تفاعلاً لافتًا من الجمهور، حيث طرحت العديد من الأسئلة التي عكست اهتمام الحضور بالتعرف على تجارب المتحدثات واستخلاص الدروس والعبر منها.