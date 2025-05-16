قناة السويس تبدأ منح تخفيضات 15% على عبور السفن العملاقة لمدة 90 يومًا

وطنا اليوم:أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن قرار تخفيض رسوم عبور القناة لمدة تسعين يومًا جاء بعد دراسة متأنية، مشيرًا إلى أن الهيئة كانت تنتظر التوقيت المناسب لضمان تحقيق الفائدة المرجوة من هذا التخفيض.

وأوضح ربيع، في مداخلة هاتفية مع برنامج “يحدث في مصر” على قناة “إم بي سي مصر”، أن الهيئة أجرت اجتماعات مكثفة مع الوكلاء البحريين والشركات الكبرى لتنسيق عودتهم إلى استخدام القناة.

وأشار إلى أن شركتي “إيفرجيفن” و”ميرسك” بدأتا بالفعل تعديل جداولهما الملاحية تمهيدًا للعودة إلى الإبحار عبر القناة.

ولفت إلى أن الأزمة الحالية التي تمر بها قناة السويس بسبب التوترات الأمنية في البحر الأحمر أصعب من تلك التي واجهتها خلال جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن الهيئة تكبدت خسائر تُقدّر بعشرة مليارات ونصف المليار دولار خلال عام ونصف، في وقت لم تُسجل فيه مثل هذه الخسائر أثناء الجائحة رغم تطبيق تخفيضات كبيرة حينها.

وبيّن ربيع أن الهدف من تخفيض الرسوم هو تشجيع الشركات الملاحية على استئناف عمليات العبور، مشيرًا إلى أن القرار لاقى ترحيبًا من مختلف الوكالات والتوكيلات البحرية، ومؤكدًا أن الأسابيع المقبلة قد تشهد عودة تدريجية لحركة الملاحة، لا سيما مع انحسار التهديدات الأمنية في البحر الأحمر.